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Покушение на Путина: британские СМИ разобрались в запутанном деле

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  • 16.09.2022, 7:38
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Покушение на Путина: британские СМИ разобрались в запутанном деле

Информация о «разборках» в Кремле появляется все чаще.

По мере того, как российское вторжение в Украину терпит неудачу, сообщения о внутриполитических играх в Кремле и попытках свергнуть Владимира Путина от власти становятся все более распространенными.

Об этом сообщает newsweek.com.

Лидер страны-агрессора часто становился предметом спекуляций, будь то его предполагаемое богатство, семейные связи или проблемы со здоровьем. Но на этой неделе несколько англоязычных изданий, в том числе Mirror и Daily Mail, опубликовали статьи, в которых утверждалось, что на Путина было совершено покушение, когда его кортеж проезжал по Москве.

Об этой истории сообщил Telegram-канал «Генерал СВР»: там утверждалось, что Путин по совету своей службы безопасности иногда ездит в колонне-приманке из пяти бронетранспортеров. Также источник сообщил, что в нескольких милях от его дома первая машина сопровождения была заблокирована машиной скорой помощи, которую объехала вторая машина без остановки.

Затем в третьей машине, в которой якобы находился Путин, раздался «сильный удар» под переднее левое колесо, «и затем сильное задымление». Но и это не все: по данным источника, лишь небольшая группа людей из службы безопасности президента знала о передвижениях президента в кортеже и что трое из них «исчезли».

Источник добавил, что информация об инциденте «засекречена», а начальник охраны президента и еще несколько человек «отстранены от работы и находятся под стражей». И хотя в открытом доступе нет надежной или проверенной информации, подтверждающей предполагаемое покушение на жизнь Путина, сообщение Telegram-канала набрало более 300 000 просмотров по состоянию на утро 15 сентября и были опубликованы в британских газетах, включая The Mirror.

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