В Валуйках Белгородской области РФ прогремела канонада взрывов

В Валуйках Белгородской области РФ прогремела канонада взрывов10
- 16.09.2022, 7:50
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Город является важным перевалочным пунктом для российских войск.
Вечером в четверг, 15 сентября, жители города Валуйки Белгородской области РФ сообщили о нескольких взрывов после которых в городе пропало электричество, передает nv.ua.
О взрывах жители города сообщили в местных пабликах. Валуйки являются важным перевалочным пунктом для российских войск.
Позже обстрелы подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, традиционно обвинив в этом ВСУ. По его словам, в Валуйках сработала ПВО и была повреждена подстанция.
В то же время, согласно одному из видео, электричество пропало после обстрелов с территории города Валуйки. Вероятно, российские ракеты не долетели до цели.