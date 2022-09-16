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CША отрезали Россию от микроэлектроники и квантовых вычислений

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  • 16.09.2022, 7:59
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CША отрезали Россию от микроэлектроники и квантовых вычислений

Введены масштабные санкции против технологический отраслей экономики РФ.

США продолжают затягивать удавку технологических санкций на российской экономике.

Американский Минфин объявил о введении блокирующих санкций против 29 российских компаний, научных институтов и структур из сектора микроэлектроники и квантовых вычислений.

В «черный список» с блокировой активов и запретом на любые операции попали Российский квантовый центр, две «дочки» «Роскосмоса» («Российские космические системы»,и «Информационные спутниковые системы»), структуры «Ростеха» и «Росатома» (Центр аддитивных технологий и «СП Квант»).

Также под санкциями - все крупнейшие российские разработчики процессоров: ООО «Байкал Электроникс» (Baikal), АО «МЦСТ» («Эльбрус») и АО НПЦ «Элвис» («Скиф»). Рядом с ними - оборонные НПП «Сапфир» и «Радиосвязь», а также Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, входящий в структуру РАН.

Одновременно Минторг США ужесточил запрет на поставки технологий в Россию, включив в перечень квантовые компьютеры, схемы и измерительные приборы. Фактически США вводят «полный запрет на сотрудничество в области квантовых вычислений», отмечает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Если раньше американским производителям запрещалось поставлять определенные технологии, то теперь с российскими структурами запрещено работать всем - даже банкам и логистическим компаниям. Фактически отечественные дизайн-центры «остаются без доступа к зарубежной интеллектуальной собственности — процессорным архитектурам, например ARM, и IP-блокам, которые используются при проектировании чипов», отмечает источник «Коммерсанта» на на рынке полупроводников.

По его словам, если раньше российские компании могли через цепочки посредников пытаться закупать чипы в Тайване, то новые санкции сведут на нет попытки получить доступ к зарубежным фабрикам. Производители и поставщики даже из третьих стран чаще всего прекращают взаимодействие с фигурантами SDN-листа, опасаясь вторичных санкций, говорит источник «Ъ».

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