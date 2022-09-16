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Папа Римский благословил поставки оружия Украине

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  • 16.09.2022, 8:03
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Папа Римский благословил поставки оружия Украине

Его применение в целях самообороны понтифик назвал морально приемлемым.

Папа Римский Франциск заявил, что положительно относится к поставкам Украине западного вооружения. Его применение в целях самообороны понтифик назвал морально приемлемым.

Об этом Епископ Рима заявил в четверг, 15 сентября, во время пресс-конференции на борту самолета. Папа Римский возвращался из Казахстана после трехдневного саммита, передает Reuters.

Говоря о поставках вооружения нашей стране, он сказал: «Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности». «Самооборона – это не только законно, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит это. Те, кто что-то защищают, любят это», – сказал понтифик.

Папа Франциск добавил, что решение о поставках оружия может стать безнравственным в том случае, если его предназначение заключается в разжигании войн или перепродаже.

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