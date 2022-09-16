С октября белорусские мужчины могут остаться без пенсионных денег 15 16.09.2022, 8:08

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Если поверят государству.

В Беларуси с 1 октября стартует «реформа» по накопительной пенсии. Если коротко, то работники смогут отчислять до 10% своей зарплаты на вторую пенсию, к этому будет обязан подключиться наниматель. Однако накопленные деньги можно будет получить только после выхода на пенсию. Исключение — получение инвалидности или смерть, пишет zerkalo.io. Кто в таком случае получит деньги и как быстро?

Оформить страховку на вторую пенсию можно будет с 1 октября через страховую компанию «Стравита». Сегодня Минтруда и эта страховая компания провели прямую линию по добровольному страхованию дополнительной накопительной пенсии. У специалистов поинтересовались, кому выплатят накопленные на вторую пенсию деньги, если сам человек, который оформил такую страховку, умрет. Также у них спросили, в какие сроки производится данная выплата, какие документы нужно подавать для получения денег.

— Выплачивается (вторая пенсия. — Прим. ред.) наследникам. Накопления по страхованию дополнительной пенсии наследуются по закону. Кроме этого, можно оформить завещание с указанием, кто будет вправе получить средства после смерти, — пояснила заместитель гендиректора «Стравита» Елена Тулейко. — Выплата выкупной суммы производится в течение 15 рабочих дней со дня подачи наследником заявления о выплате выкупной суммы, а также копией свидетельства о смерти страхователя и свидетельством о праве на наследство.

Специалист уточнила, что для этого нужны удостоверяющий личность документ, а также копия свидетельства о смерти страхователя и свидетельство о праве на наследство.

Уточним, что продолжительность жизни женщин в Беларуси составляет около 78 лет, а мужчин — 64 года. При этом накопленные средства на вторую пенсию можно будет получить по своему выбору в течение 5 или 10 лет. Но сделать это можно будет только после достижения общеустановленного пенсионного возраста. На сегодня это 63 года для мужчин, а для женщин — 58 лет. То есть среднестатистический мужчина может не успеть получить при жизни все накопленные средства.

Напомним, ранее в Минтруда скептически высказывались о «реформе» накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель будет направлять на накопительную пенсию.

Сейчас работодатель каждый месяц направляет в ФСЗН на пенсионное страхование 28% от зарплаты работника. На дополнительную пенсию наниматель будет перечислять деньги из обязательных страховых отчислений.

В бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

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