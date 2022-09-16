закрыть
16 сентября 2022, пятница, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С октября белорусские мужчины могут остаться без пенсионных денег

15
  • 16.09.2022, 8:08
  • 12,316
С октября белорусские мужчины могут остаться без пенсионных денег

Если поверят государству.

В Беларуси с 1 октября стартует «реформа» по накопительной пенсии. Если коротко, то работники смогут отчислять до 10% своей зарплаты на вторую пенсию, к этому будет обязан подключиться наниматель. Однако накопленные деньги можно будет получить только после выхода на пенсию. Исключение — получение инвалидности или смерть, пишет zerkalo.io. Кто в таком случае получит деньги и как быстро?

Оформить страховку на вторую пенсию можно будет с 1 октября через страховую компанию «Стравита». Сегодня Минтруда и эта страховая компания провели прямую линию по добровольному страхованию дополнительной накопительной пенсии. У специалистов поинтересовались, кому выплатят накопленные на вторую пенсию деньги, если сам человек, который оформил такую страховку, умрет. Также у них спросили, в какие сроки производится данная выплата, какие документы нужно подавать для получения денег.

— Выплачивается (вторая пенсия. — Прим. ред.) наследникам. Накопления по страхованию дополнительной пенсии наследуются по закону. Кроме этого, можно оформить завещание с указанием, кто будет вправе получить средства после смерти, — пояснила заместитель гендиректора «Стравита» Елена Тулейко. — Выплата выкупной суммы производится в течение 15 рабочих дней со дня подачи наследником заявления о выплате выкупной суммы, а также копией свидетельства о смерти страхователя и свидетельством о праве на наследство.

Специалист уточнила, что для этого нужны удостоверяющий личность документ, а также копия свидетельства о смерти страхователя и свидетельство о праве на наследство.

Уточним, что продолжительность жизни женщин в Беларуси составляет около 78 лет, а мужчин — 64 года. При этом накопленные средства на вторую пенсию можно будет получить по своему выбору в течение 5 или 10 лет. Но сделать это можно будет только после достижения общеустановленного пенсионного возраста. На сегодня это 63 года для мужчин, а для женщин — 58 лет. То есть среднестатистический мужчина может не успеть получить при жизни все накопленные средства.

Напомним, ранее в Минтруда скептически высказывались о «реформе» накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель будет направлять на накопительную пенсию.

Сейчас работодатель каждый месяц направляет в ФСЗН на пенсионное страхование 28% от зарплаты работника. На дополнительную пенсию наниматель будет перечислять деньги из обязательных страховых отчислений.

В бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко