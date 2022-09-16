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«Мы в окружение попали, пришлось все бросить»

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  • 16.09.2022, 8:13
  • 5,904
«Мы в окружение попали, пришлось все бросить»

Российский оккупант рассказал, что танки ВСУ «как в кино» прорвались прямо по центральной дороге.

Один из российских оккупантов пожаловался своему товарищу, что потерял все вещи, которые успел награбить у украинцев. Группа путинских захватчиков попала в окружение, из-за чего им пришлось срочно бежать.

Аудиоперехват этого разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Населенный пункт, где оккупант попал в окружение, он не назвал. Однако солдат пожаловался, что даже не успел захватить свою одежду.

«Тут стало резко холодно с 1 сентября. Пришлось ходить по домам, теплые вещи себе искать. У меня там вся одежда осталась, мы же в окружении были... Нас окружили, мы там двое суток держались», – рассказал захватчик.

Сбежав в другое село, оккупант признался, что продолжил заниматься мародерством и все же нашел себе новую одежду.

Россиянин, спасаясь от украинской армии, бросил свой танк, где, по его словам, оставались спиннинги и немецкие ножи. Он признался, что было очень страшно: танки ВСУ «как в кино» прорвались прямо по центральной дороге населенного пункта и нанесли удары в сторону захватчиков.

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