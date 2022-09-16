В Англии обнаружили сокровища из настоящей «Игры престолов» 1 16.09.2022, 8:33

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Фото: Vanity Fair

Найден редкий клад, зарытый в 15-м веке.

Отец и двое его сыновей обнаружили в Англии потрясающую средневековую сокровищницу, которая была зарыта в 1470-х годах во времена настоящей «Игры престолов». Эти сокровища уже продали за несколько тысяч фунтов стерлингов, пишет Express.

Джефф, Майкл и Ник Уордены были по-настоящему ошеломлены своей находкой, когда обнаружили потрясающее сокровище, зарытое солдатом во времена Войны Алой и Белой розы в Англии.

Считается, что солдат, который зарыл клад, погиб в одном из многочисленных сражений войны 15-го века, которая послужила источником вдохновения для серии популярных книг «Песнь льда и пламени», а также сериала «Игра престолов», снятого по мотивам этих произведений.

Отец и сыновья наткнулись на коллекцию из 21 монеты и золотого кольца в Северном Йоркшире, Англия, когда исследовали местность с помощью металлоискателя. Золотое кольцо, которое, по словам экспертов, является одним из самых уникальных из когда-либо обнаруженных, уже продали на аукционе в Лондоне за 6500 фунтов стерлингов.

Эксперты датировали обнаруженные монеты и золотое кольцо 1470-ми годами. Этот клад был зарыт во времена Войны Алой и Белой розы, когда шла борьба за английский престол между двумя ветвями династии Плантагенетов – династией Ланкастеров и Йорков. Этот конфликт продолжался с 1455 по 1487 год.

Самые ранние монеты датируются правлением короля Эдуарда IV из династии Йорков в 1460-х годах, а самые поздние датируются его вторым правлением после того, как он сверг короля Генриха VI в 1471 году. Эксперты считают, что клад зарыл один из солдат перед очередной битвой, но погиб в ней и не вернулся за своим сокровищем. Но пока не ясно на чьей стороне сражался солдат – Ланкастеров или Йорков.

Война Алой и Белой розы — это серия жестоких военных конфликтов, которые продолжались до того, как к власти пришла династия Тюдоров. В частности, первым королем из династии Тюдоров на престоле Англии стал король Генрих VII. Что касается названия этой войны 15 века в Англии, то оно произошло от отличительных символов двух династий – у Йорков была белая роза, а у Ланкастеров – алая роза.

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