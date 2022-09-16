Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за «бестолкового российского командования» 11 16.09.2022, 8:40

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Рупор Кремля заявил, что война пришла в Россию.

Уже даже кремлевские пропагандисты признают, что российское командование непутевое. Они заявляют, что из-за неудачных приказов «война пришла в их дом».

Так главный кремлевский рупор Владимир Соловьев, ставший олицетворением российской пропаганды, пожаловался на командование российской армии, чьи приказы привели к невиданному – война перекинулась на территорию России.

Свое гневное сообщение в адрес руководства российской армии опубликовал в телеграммах, передает ТСН.

«Что нам сейчас действительно нужно, то это мобилизация строительной техники в приграничных регионах. Оборонные рубежи должны строиться быстро, качественно, на большую глубину. И по всем правилам военной науки. Война пришла в наш дом, кто и почему таким образом накомандовал и навоевал — это другой вопрос, будем разбирать его позже», — написал Соловьев.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе с Харьковщиной горит российская таможня.

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