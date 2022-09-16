В Сморгони маленькая речка неожиданно вышла из берегов и смыла дамбу 16.09.2022, 8:47

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Фото: shliah.by

Причина потопа оказалась удивительной.

В понедельник, 12 сентября, в Сморгони прорвало песчаную дамбу на реке Гервятка. В результате на улице Кирова затопило частный сектор. Под водой оказались огороды и подступы к домам. Оказалось, что в трубу на дне речки, по которой текла вода, бобры натаскали веток и закрыли проход. Из-за этого перед дамбой поднялся уровень воды, сообщает местная районная газета «Светлы Шлях».

Вода размыла дамбу, находившуюся напротив детского сада № 15. По словам директора РУП ЖКХ Михаила Найдича, бобры построили на речке плотину и и закрыли веткам проход в трубе на дне Гервятки. Из-за этого перед дамбой поднялся уровень воды.

Коммунальники убрали из трубы бобровую плотину, с помощью техники привели в порядок прибрежную зону. Уровень воды в речке снизился до прежней отметки. Но песчаная дамба, по которой ездили автомобили, перестала существовать. Теперь транспортные средства движутся через мост, который был построен недалеко от дамбы.

По словам Михаила Найдича, жителям частного сектора, в чьи огороды хлынула вода, не было причинено ущерба.

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