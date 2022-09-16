В Мелитополе прогремели мощные взрывы на аэродроме и базе РФ
- 16.09.2022, 8:49
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Над аэродромом поднялся густой черный дым.
Над аэродромом в Мелитополе, где размещена российская база, поднялся густой дым.
Об этом сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров.
Федоров также отметил, что в настоящее время все подробности уточняются.
«В Мелитополе снова «горячая» ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100% работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым», - сообщил он.
Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб «Единой России», который готовил «референдум».