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В Мелитополе прогремели мощные взрывы на аэродроме и базе РФ

  • 16.09.2022, 8:49
  • 3,292
В Мелитополе прогремели мощные взрывы на аэродроме и базе РФ

Над аэродромом поднялся густой черный дым.

Над аэродромом в Мелитополе, где размещена российская база, поднялся густой дым.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров.

Федоров также отметил, что в настоящее время все подробности уточняются.

«В Мелитополе снова «горячая» ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100% работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым», - сообщил он.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб «Единой России», который готовил «референдум».

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