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По России едет колонна автозаков с завербованными для войны в Украине

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  • 16.09.2022, 8:57
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По России едет колонна автозаков с завербованными для войны в Украине

Ее заметили в Тамбовской области.

В четверг, 15 сентября, жители Тамбовской области России заметили на автодороге колонну автозаков, которыми, вероятно, перевозили завербованных для войны в Украине заключенных.

Как сообщает Telegram-канал Baza, видео движения фургонов ФСИН, опубликовал канал «Жаба и гадюка».

Судя по номеру попавшего на видео автомобиля, видео действительно было снято в Тамбовской области.

Со ссылкой на собственные источники Baza сообщает о 400 заключенных, которых завербовали в колониях Тамбовской области и увезли в фургонах в военные учебные центры в одном из южных регионов России.

Накануне стало известно о колонне из 10-12 автобусов ФСИН с мигалками, которые заметили в российском городе Белгороде — областном центре недалеко от границы с Украиной. Однако видео, которое бы это подтверждало, опубликовано не было.

Напомним, что приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, называемый поваром Путина, а также негласный глава ППК «Вагнера», вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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