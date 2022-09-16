По России едет колонна автозаков с завербованными для войны в Украине

По России едет колонна автозаков с завербованными для войны в Украине7
- 16.09.2022, 8:57
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Ее заметили в Тамбовской области.
В четверг, 15 сентября, жители Тамбовской области России заметили на автодороге колонну автозаков, которыми, вероятно, перевозили завербованных для войны в Украине заключенных.
Как сообщает Telegram-канал Baza, видео движения фургонов ФСИН, опубликовал канал «Жаба и гадюка».
Судя по номеру попавшего на видео автомобиля, видео действительно было снято в Тамбовской области.
Со ссылкой на собственные источники Baza сообщает о 400 заключенных, которых завербовали в колониях Тамбовской области и увезли в фургонах в военные учебные центры в одном из южных регионов России.
Накануне стало известно о колонне из 10-12 автобусов ФСИН с мигалками, которые заметили в российском городе Белгороде — областном центре недалеко от границы с Украиной. Однако видео, которое бы это подтверждало, опубликовано не было.
Напомним, что приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, называемый поваром Путина, а также негласный глава ППК «Вагнера», вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.