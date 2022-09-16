«Только за тренировки платим 600—650 рублей в месяц» 16.09.2022, 9:09

Белорусски родители рассказали об астрономических суммах, которые тратят на кружки для детей.

Не успели белорусы выдохнуть после августовского забега по школьным отделам, как появились новые статьи расходов — кружки, секции и прочие активности. Сколько денег можно потратить на детские увлечения? Как выяснил onliner.by, рублей 400—500 в месяц — легко, и родители не считают эти суммы большими. В некоторых случаях к тратам на тренировки добавляются расходы на спортивную экипировку, которая может стоить сотни и даже тысячи долларов.

«В месяц тратим 500 рублей, но это мало ощутимо для нашей семьи»

Шестилетняя Влада растет очень разносторонней девочкой: каждый день с понедельника по воскресенье у нее по плану дополнительные занятия — танцы, актерское мастерство, школа интеллекта, рисование, подготовительные занятия к школе. Был в списке также бассейн, но от него в семье отказались: ребенку не понравилось нырять. И все равно расписание получилось более чем плотным.

— Мы водим ребенка по развивающие занятия с 4 лет. Изначально хотелось дать дочке попробовать разные направления, чтобы она могла выбирать. И сейчас могу сказать, что все занятия ей очень нравятся. Даже непонятно, что из списка можно выбросить. Из минусов — то, что нам с мужем приходится много возить ребенка по городу. Часто подключается бабушка, за что мы ей очень благодарны, — рассказывает минчанка Юлия.

По отдельности все активности кажутся вполне адекватными по цене. Самая дорогая — школа скоростного интеллекта: за два занятия в неделю родители платят около 150 рублей. Еще 100 рублей уходит на актерские курсы, по 70 — на арт-студию и занятия танцами. Подготовительные занятия в госшколе стоят еще 50 рублей с хвостиком.

Пару раз в месяц в центрах, где занимается Влада, проводятся мастер-классы или научные шоу для детей — это еще плюс 30—35 рублей за занятие. Всего набегает порядка 500 рублей — напомним, ребенок еще даже не пошел в школу.

— По семейному бюджету это мало ощутимо для нашей семьи. Но даже если бы вопрос финансов стоял остро, занятия мы бы исключали в последнюю очередь. Вкладывать в образование, свое и детей, я считаю, всегда было и есть выгодно. Пусть лучше дочка будет загружена полезными и интересными ей кружками по вечерам, чем будет сидеть в планшете или смотреть телевизор дома, — рассуждает мама.

«Самая дорогая секция — это теннис»

Валерия считает кружки «инвестицией в будущее ребенка», поэтому оплачивает их для 11-летней дочки без каких-либо сожалений. В доковидные времена ее дочка занималась фигурным катанием, потом переключилась на большой теннис, а сейчас решила заниматься всем по «чуть-чуть»: захотелось разнообразия.

— Три года дочка активно занималась теннисом — по четыре-пять тренировок в неделю. Когда мы поняли, что вторую Викторию Азаренко вряд ли вырастим, решили, что можно добавить чего-то новенького. Дочка захотела пойти на современные танцы и исполнить на Новый год песню, поэтому записалась на вокал. Ребенок — суперотличница, очень хорошая девочка, поэтому я не могу не поддерживать ее начинания.

По месячным расходам получилась такая картина:

Танцы хип-хоп — 75 рублей.

Вокал — 120 рублей.

Теннис — 160 рублей (один раз в неделю) + 30 рублей за каждое дополнительное занятие.

Китайский язык и математика в школе — 60 рублей.

Мы насчитали не меньше 400 рублей. По словам Валерии, это существенная часть семейного бюджета, но раньше на кружки уходило еще больше.

— Самая дорогая из всех секций — это однозначно теннис. Чтобы вы понимали, кроме оплаты самих занятий, каждые полгода-год нужно покупать ракетки, а это 100 рублей минимум. Профессиональные кроссовки стоят 150—200 рублей, за полгода они стаптываются на корте чуть ли не до дыр. Обычную спортивную одежду я даже не считаю, это мелочи.

«Только за тренировки платим 600—650 рублей в месяц»

Виктория подтверждает: занятия теннисом очень серьезно бьют по семейному бюджету. Она отвела сына в спортивную секцию этим летом и столкнулась с серьезными тратами.

— Мы платим 220 рублей за восемь групповых занятий с тренером. Но там они целый час в основном отрабатывают технику — ставят удар и так далее — и минут 15 ляпают по мячу, перекидываются друг с другом. Значит, еще минимум раз-два в неделю нужно арендовать корт — это 50—60 рублей за занятие. В итоге только за тренировки мы отдаем около 600—650 рублей в месяц. Может, еще понадобятся индивидуальные занятия, посмотрим.

На минимальный комплект одежды (кроссовки, шорты, брюки, две майки, мастерка) в семье потратили $150. Ракеткой ребенку дали попользоваться, но позже придется покупать свою — более дорогую и профессиональную. А пока на повестке покупка специальной теннисной сумки. Сколько еще предстоит трат, Виктория не знает, но с уверенностью заявляет: она готова финансировать увлечение сына.

— Я буду оплачивать эти занятия, буду возить ребенка, сидеть и ждать его после тренировки, только бы это приносило ему удовольствие. Считаю, что к учебе ребенку обязательно нужна разгрузка мозгов, чтобы не сидел после школы в компьютере и в телефоне. Вообще, у меня двое детей, но так вышло, что старший сын бесплатно занимается в тренажерном зале и ходит играть в баскетбол на школьной площадке (тоже бесплатно) — экономит младшему средства на теннис, — смеется мама.

«Хоккей — это дорого, но мы сами знали, на что подписались»

Рассказывая о самых дорогих спортивных секциях, наряду с теннисом родители часто упоминают хоккей. У Татьяны на коньках стоят трое сыновей — все занимаются в клубе «Юность». Старшему уже 22 года, он сам оплачивает свои «хотелки». А вот на среднего и младшего родителям пока приходится активно тратиться.

— Младшему сыну 6 лет, хоккеем он занимается с 4. Для него мы брали в прошлом году индивидуальные занятия — они стоили по 10 рублей. Когда ребенка берут в команду, тогда уже тренировки становятся бесплатными. За дополнительную командную «подкатку», конечно, нужно платить — она стоит 30 рублей с ребенка. Но можно и не ходить, это по желанию.

Самое дорогое в хоккее — это не занятия, а экипировка, подчеркивает Татьяна. И тут предела по тратам нет.

— Для хоккея нужна амуниция — это большой баул, в котором находятся коньки, шлем, краги, защита на локти и колени, майки, рейтузы, клюшки и так далее. Для младшего мы купили в прошлом году все б/у — обошлось нам это в $150. Есть барахолки, есть специализированная группа в Viber, где продают вещи по адекватным ценам. А новая амуниция очень дорогая — тут все зависит от родительского кошелька. Старшему первый комплект мы покупали за $1000, например.

Качественная профессиональная клюшка, по словам Татьяны, стоит $250—300. Одну обычно выдают в клубе, и дополнительно приходится покупать по две-три в год, потому что они постоянно ломаются.

— Коньки среднему сыну наш папа покупал, кажется, за $800 — я смеялась: они, наверное, должны сами голы забивать! Если фирма крутая и вещь навороченная, то, конечно, цены космические. С другой стороны, хоккей — это изначально недешевый вид спорта, поэтому, когда у нас в чате возникают какие-то вопросы по поводу денег, я этого не понимаю. Вот недавно родители писали, что 70 рублей за две тренировочные майки — это дорого. Но вы же отвели ребенка на хоккей — должны понимать, что это немалые вложения, особенно на старте! Это потом уже многое детям выдает клуб.

Соревнования по Беларуси обычно проводятся за счет клуба, говорит мама. Но питание, съемка (чтобы можно было наблюдать за детьми в YouTube), дополнительные развлечения — все это ложится на плечи родителей.

— Мы с мужем не жалеем денег на развитие детей, зато они физически очень развиты. Еще нам нравится, что это командная игра, мой средний сын, например, капитан — для него это ответственная роль, ребята к нему прислушиваются. И для общения с девочками это здорово, когда парень-хоккеист, — улыбается мама.

«Мои отпуска и дорогие покупки пока в танцах»

Даже если сами занятия кажутся бюджетными, будьте готовы к бесконечным вложениям, повторяют родители. У Анны сын 8 лет занимается бальными танцами. Она признается: все излишки денег идут на танцы, в отпуск за границу семья не ездила уже давно.

— Сами занятия недорогие — 80—90 рублей в месяц. Но если ребенок участвует в конкурсах, однозначно нужны индивидуальные занятия. У нас одна «латина» и один «стандарт» в неделю — это еще 120 рублей в месяц. На сезон нужны две пары тренировочных туфель — по 200 рублей каждая. Танцевальные брюки стоят рублей 150, и это самый бюджетный вариант. Если будете шить, это всегда дороже. Один гольф на заказ нам обошелся в 90 рублей.

Помимо тренировочной одежды, нужны костюмы для выступления. Парни обычно танцуют во фрачной паре. Брюки, фрак и рубашка на заказ обошлись Анне в 1500 рублей. Костюм для латиноамериканской программы стоил 200 рублей. Понятно, что в одной и той же одежде несколько сезонов подряд танцевать не будешь — наряды приходится менять.

— Конкурсов у нас много — обычно по два в месяц. Чаще всего есть какой-то стартовый взнос участника, плюс сопровождающему надо покупать билет. И учтите расходы на дорогу: мы живем за городом, всюду ездим на машине. Я посчитала, что в среднем рублей 600 в месяц я трачу на танцы, и это без одежды — просто оплата конкурсов и тренировок.

С учетом того, что я одна воспитываю детей, конечно, это ощутимо. Вся зарплата уходит под ноль.

Но мой сын хочет дальше заниматься танцами профессионально, ему очень нравится. А еще благодаря спорту дети растут ответственными, знают, как достигается успех, умеют трудиться, проигрывать, — считает Анна.

«На экипировку для сноубординга потратила $800, покупала все на скидках и б/у»

Кристина тоже воспитывает сына одна, но выбрала для него, пожалуй, один из самых затратных видов спорта — сноубординг.

— Сама секция социальная, дети занимаются бесплатно в школе олимпийского резерва. Особенность в том, что занятия проходят круглый год, и они очень разнообразные. Осенью это просто физическая подготовка: бег, прыжки и батутный центр. Зимой начинается гора — нужны вещи для сноубординга. Весной дети становятся на ролики и скейтборд — там своя экипировка. Летом начинается вейкборд — это тоже затраты. Плюс занятия проходят по всему городу, и нам нужно как-то до них добираться. Представьте, что зимой нам нужно пять раз в неделю съездить в Логойск!

Мама долго перечисляет список вещей, которые необходимы для занятий сноубордингом: термобелье, специальная куртка, брюки, доска, ботинки, защита коленей, локтей, ребер и спины, балаклава, подшлемник, шлем, защитные очки, перчатки и так далее.

— Мы с родителями как-то обсуждали, кто и сколько потратил на снаряжение. Я уложилась на старте в $800, но все выискивала на скидках, бэушное, выкручивалась как могла. А те, кто побогаче и покупал все новое, вкладывали по $2 тыс. и даже больше.

Купить снаряжение и забыть не получится, ведь дети не перестают расти. Раз в год-два им нужно обновлять одежду и даже покупать новую доску.

— В этом году я купила сыну доску, крепление и сноубордические ботинки. Нашла со скидкой 50% — комплект обошелся в 500 рублей, а вообще, они стоят гораздо дороже. Чтобы вы понимали, один новый шлем стоит порядка 300—400 рублей, профессиональные перчатки — 100—150 рублей за пару.

Для скейтбординга Кристина купила комплект за $200 — тоже подчеркивает, что это минимум. И постоянно нужно обновлять защиту, которая приходит в негодность очень быстро. Гидрокостюм для вейка мама нашла за 50 рублей, а новые такие стоят от 300. В общем, приходится постоянно крутиться и искать варианты. По словам мамы, на увлечение сына она тратит половину зарплаты.

— Отдельная статья расходов — это зимние сборы. Обычно детям не хватает белорусского сезона, поэтому приходится дополнительно куда-то выезжать. Два года подряд мы ездили с сыном в Буковель — за неделю уходило порядка $1000. В этом году пока не знаем, куда поедем.

Спрашиваем Кристину, не думала ли она о том, чтобы поискать для сына более скромную секцию. Тут мама категорична: раз уж начали, надо продолжать заниматься.

— Рассуждаю так: я одна воспитываю сына и хочу вырастить из него настоящего мужчину. Я не могу создавать для него какие-то сложности специально, пусть это делают другие. И я присматривалась к этой секции давно, мечтала, чтобы сын там занимался. Вижу, что сноубординг закаляет характер сына, развивает его как личность, учит не бояться сложностей и быть настоящим мужиком, — делает вывод мама.

«Купили сыну мотоцикл за $1600, но часть денег он накопил сам»

Настоящих мужчин в Минске воспитывают также в детском мотоклубе (хотя девочки там тоже занимаются). Дети практикуют эндуро — это такой вид мотоспорта, который предполагает езду по пересеченной местности, выполнение разных трюков. У Анны старший сын уже три с половиной года гоняет на мотоциклах, и она согласилась рассказать про траты.

— Сами тренировки, в принципе, адекватные по цене: мы платим 260 рублей в месяц за восемь занятий. Ребята полтора часа катаются по лесу, покоряют горы и препятствия, выполняют «змейки» и другие элементы. Конечно, это довольно травмоопасный вид спорта, поэтому нужна хорошая экипировка. Это шлем, защита для груди (так называемая черепаха), наколенники, штаны и джерси. Если считать грубо, то это четыре раза по $100. И очень важный элемент — специальные мотоботы с защищенным носом — новые стоят около $300. В общем, чтобы со старта все купить, придется потратить около $700.

Опять же, если поискать бэушные вещи, заказать что-то из Китая, можно сэкономить, говорит Анна. Другое дело, что не все родители ставят перед собой такую цель. После года занятий детям даже покупают собственные мотоциклы, а это совсем другие затраты.

— Сначала ребята обычно катаются на клубных мотоциклах, но потом, когда доходят до определенного уровня, хотят, чтобы у них был свой «конь». Мы купили старшему первый мотоцикл после года занятий, взяли для старта самый простой, чтобы было «не жалко» сломать. Стоил он около $800. А сейчас купили уже второй — новый, за $1600. Ребенок сам два года на него копил, минимум на треть мотоцикла насобирал, — подчеркивает Анна.

Помимо эндуро, сын Анны занимается программированием, поэтому на кружки тратится приличная сумма.

— Но это вклад будущее, ребята благодаря занятиям становятся очень целеустремленными. И ты понимаешь, что лучше где-то сэкономить, но вложить деньги в детей, — убеждена мама.

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