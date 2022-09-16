закрыть
16 сентября 2022, пятница, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ мощно ударили по оккупантам возле Херсона и еще в двух местах

2
  • 16.09.2022, 9:16
  • 4,474
ВСУ мощно ударили по оккупантам возле Херсона и еще в двух местах

Трупы российских солдат вывозят переполненными грузовиками.

Вооруженные силы Украины поразили 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян. Оккупанты пытаются скрыть массовые потери.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

«В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках», - сообщили в Генштабе.

От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Луговка Сумской области;

на Харьковском направлении, в частности с территории Российской Федерации - в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;

на Славянском направлении - Двухлетняя и Гороховатка;

на Краматорском направлении - Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

на Бахмутском направлении - Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения;

на Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко