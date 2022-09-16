ВСУ мощно ударили по оккупантам возле Херсона и еще в двух местах 2 16.09.2022, 9:16

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Трупы российских солдат вывозят переполненными грузовиками.

Вооруженные силы Украины поразили 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян. Оккупанты пытаются скрыть массовые потери.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

«В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках», - сообщили в Генштабе.

От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Луговка Сумской области;

на Харьковском направлении, в частности с территории Российской Федерации - в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;

на Славянском направлении - Двухлетняя и Гороховатка;

на Краматорском направлении - Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

на Бахмутском направлении - Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения;

на Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

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