закрыть
16 сентября 2022, пятница, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мать считала себя то ли русской, то ли полькой, а теперь все чаще отвечает мне на белорусском языке»

2
  • 16.09.2022, 9:22
  • 1,522
«Мать считала себя то ли русской, то ли полькой, а теперь все чаще отвечает мне на белорусском языке»

Как протесты 2020 года изменили сознание белорусов.

«Несмотря на мои нелегкие отношения с мамой, я очень ее люблю и уважаю. И сегодня хочу написать о белорусизации моей матери, чтобы потом вы не говорили, как вам «тяжело перейти с русского», — поделилась в твиттере семейной историей белоруска Александра:

— Моя мать почти всю свою жизнь считала себя то ли русской, то ли полькой. У ее мамы была польская фамилия от отца, который никогда не рассказывал почти ничего о своем детстве, а батя был Иванов.

Сама она родилась на территории Беларуси, но пошла в первый класс в России. Потом ее мама снова переехала в Беларусь, и девочке пришлось пойти в белорусскую школу. Конечно, это совок, поэтому все было на русском, но занятия белорусского языка и литературы тоже были.

Мать жила в маленькой деревне и ходила в школу в соседнюю. Тогда особо не было возможности ездить в Минск часто потусить, поэтому тусить нужно было в местных клубах. Там она организовывала различные мероприятия на праздники, писала от руки сценарии на колядки. Конечно, приходилось писать сценарии и на белорусском. Так мама и выучила белорусский язык.

Она хотела поступать в Минск на актрису. Очень полюбила за то время Быкова, читала его на русском и белорусском языках. После колледжа она стала учительницей театрального кружка, очень любит работать с детьми.

Она никогда не считала себя белоруской, хотя знала белорусский лучше моего отца, который родился и жил в Минске.

Она часто говорила, что не знает, кто она, а когда была перепись, говорила с улыбкой, что она никто.

Что касается переписи, то кажется она даже каждый раз отвечала по-разному, просто потому, что почему бы и нет. Помню, как на Новый год переключала на Путина. Не из-за любви к нему, а просто потому что русский и «наверное, лучше на него смотреть, чем на усатого», хотя это было давно… Наверное, потому, что ей было легче ассоциироваться с этой вселенной, ведь польский язык она не знала, хотя всегда хотела выучить.

Не знаю почему так, но когда я начала писать по-белорусски, то волновалась, что мать отреагирует агрессивно. Может, потому, что сама не понимала до этого, зачем белорусский язык.

До 2018 года мне было даже трудно читать на белорусском, настолько в нашей семье его не было.

Тогда мать больше волновал не столько белорусский язык, сколько мое желание выражать свою позицию, политические взгляды. И это только доказывало мне, что это нужно делать. Когда я пошла на БНР-101, сказала ей только после того, как сходила. Тогда она ничего не ответила.

В июне 2020 года это она сказала мне идти на одну из первых очередей и обуть ее кроссовки, чтобы было удобнее. Тогда она начала читать новости на белорусском и спрашивала меня о каких-то словах.

Ей важно было все понять, но желания перейти на белорусский язык не было.

Год назад я полностью перешла на белорусский в соцсетях, а когда началась война, то и в жизни.

Когда я вернулась в Киев три месяца назад, она позвонила мне. К тому времени я очень свыклась говорить на белорусском, русские слова не лезли в голову. Я спросила, могу ли я перейти. Она очень удивилась, как быстро я разговариваю. Я помню, как в ее глазах изменилось.

Скажу сразу, у нее были вопросы «А почему?» А у меня было абсолютно ноль желания слушать о том, что мой родной язык русский, я отвечала «мне сейчас так удобно».

Здесь мы с ней на одной волне — когда происходят такие вещи, мы проводим время молча и в рефлексии.

Потому что когда я в жизни впервые услышала белорусский язык, я тоже думала «зачем» и «почему». И я очень рада, что никогда не высказывала этого вслух, а пошла искать ответы сама.

Теперь мать все чаще отвечает мне на белорусском языке. С ошибками, но иногда я даже не ожидаю, что она мне ответит на белорусском, думаю, почему она так долго отвечает. И приятно каждый раз, как в первый.

Мой младший брат пошел в третий класс, сейчас они изучают белорусский язык вместе. Она всегда рассказывает о его успехах, а на кухне на стене висят бумажки с белорусскими словами. Последний раз она сама первая написала на белорусском.

Зачем я все это рассказываю? Потому что я думаю, что если человек уважает культуру, может не сразу, но со временем он или она пускает ее в свою жизнь и не ищет отговорок.

Для меня самое интересное, что у нас почти не было разговоров ни о языках в Беларуси, ни о политике. Все это обычная реакция на происходящее вокруг.

Моя мать хочет новую страну, она понимает, что для этого нужно начать с себя.

Желаю вам больше людей в жизни, способных впадать в рефлексию и не закрывающих глаза на происходящее вокруг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко