«Мать считала себя то ли русской, то ли полькой, а теперь все чаще отвечает мне на белорусском языке» 2 16.09.2022, 9:22

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Как протесты 2020 года изменили сознание белорусов.

«Несмотря на мои нелегкие отношения с мамой, я очень ее люблю и уважаю. И сегодня хочу написать о белорусизации моей матери, чтобы потом вы не говорили, как вам «тяжело перейти с русского», — поделилась в твиттере семейной историей белоруска Александра:

— Моя мать почти всю свою жизнь считала себя то ли русской, то ли полькой. У ее мамы была польская фамилия от отца, который никогда не рассказывал почти ничего о своем детстве, а батя был Иванов.

Сама она родилась на территории Беларуси, но пошла в первый класс в России. Потом ее мама снова переехала в Беларусь, и девочке пришлось пойти в белорусскую школу. Конечно, это совок, поэтому все было на русском, но занятия белорусского языка и литературы тоже были.

Мать жила в маленькой деревне и ходила в школу в соседнюю. Тогда особо не было возможности ездить в Минск часто потусить, поэтому тусить нужно было в местных клубах. Там она организовывала различные мероприятия на праздники, писала от руки сценарии на колядки. Конечно, приходилось писать сценарии и на белорусском. Так мама и выучила белорусский язык.

Она хотела поступать в Минск на актрису. Очень полюбила за то время Быкова, читала его на русском и белорусском языках. После колледжа она стала учительницей театрального кружка, очень любит работать с детьми.

Она никогда не считала себя белоруской, хотя знала белорусский лучше моего отца, который родился и жил в Минске.

Она часто говорила, что не знает, кто она, а когда была перепись, говорила с улыбкой, что она никто.

Что касается переписи, то кажется она даже каждый раз отвечала по-разному, просто потому, что почему бы и нет. Помню, как на Новый год переключала на Путина. Не из-за любви к нему, а просто потому что русский и «наверное, лучше на него смотреть, чем на усатого», хотя это было давно… Наверное, потому, что ей было легче ассоциироваться с этой вселенной, ведь польский язык она не знала, хотя всегда хотела выучить.

Не знаю почему так, но когда я начала писать по-белорусски, то волновалась, что мать отреагирует агрессивно. Может, потому, что сама не понимала до этого, зачем белорусский язык.

До 2018 года мне было даже трудно читать на белорусском, настолько в нашей семье его не было.

Тогда мать больше волновал не столько белорусский язык, сколько мое желание выражать свою позицию, политические взгляды. И это только доказывало мне, что это нужно делать. Когда я пошла на БНР-101, сказала ей только после того, как сходила. Тогда она ничего не ответила.

В июне 2020 года это она сказала мне идти на одну из первых очередей и обуть ее кроссовки, чтобы было удобнее. Тогда она начала читать новости на белорусском и спрашивала меня о каких-то словах.

Ей важно было все понять, но желания перейти на белорусский язык не было.

Год назад я полностью перешла на белорусский в соцсетях, а когда началась война, то и в жизни.

Когда я вернулась в Киев три месяца назад, она позвонила мне. К тому времени я очень свыклась говорить на белорусском, русские слова не лезли в голову. Я спросила, могу ли я перейти. Она очень удивилась, как быстро я разговариваю. Я помню, как в ее глазах изменилось.

Скажу сразу, у нее были вопросы «А почему?» А у меня было абсолютно ноль желания слушать о том, что мой родной язык русский, я отвечала «мне сейчас так удобно».

Здесь мы с ней на одной волне — когда происходят такие вещи, мы проводим время молча и в рефлексии.

Потому что когда я в жизни впервые услышала белорусский язык, я тоже думала «зачем» и «почему». И я очень рада, что никогда не высказывала этого вслух, а пошла искать ответы сама.

Теперь мать все чаще отвечает мне на белорусском языке. С ошибками, но иногда я даже не ожидаю, что она мне ответит на белорусском, думаю, почему она так долго отвечает. И приятно каждый раз, как в первый.

Мой младший брат пошел в третий класс, сейчас они изучают белорусский язык вместе. Она всегда рассказывает о его успехах, а на кухне на стене висят бумажки с белорусскими словами. Последний раз она сама первая написала на белорусском.

Зачем я все это рассказываю? Потому что я думаю, что если человек уважает культуру, может не сразу, но со временем он или она пускает ее в свою жизнь и не ищет отговорок.

Для меня самое интересное, что у нас почти не было разговоров ни о языках в Беларуси, ни о политике. Все это обычная реакция на происходящее вокруг.

Моя мать хочет новую страну, она понимает, что для этого нужно начать с себя.

Желаю вам больше людей в жизни, способных впадать в рефлексию и не закрывающих глаза на происходящее вокруг.

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