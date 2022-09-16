Войска РФ готовы бежать с правобережья Херсонской области, но не могут 6 16.09.2022, 9:23

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Группировка в 20 тысяч человек отрезана украинской армией.

Российские войска уже готовы бежать с правобережья Херсонской области, но они не могут, поскольку ВСУ постоянно уничтожают переправы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Они не могут оттуда (с правобережья Херсона - ред.) убегать. Можно попробовать на лодках плыть. Конечно, они готовы. Они не понимают, что они там делают. Но их туда привели очень много – там примерно 20 тысяч человек, четко понимающих, что у них нет шансов, тем более после того, что произошло в Харьковской области», - сказал он.

По словам эксперта, большинство российских офицеров, находящихся на правом берегу Херсона, понимают, что их положение абсолютно бесперспективно.

«Шансов бежать в Крым у них очень мало, за спиной у них Днепр и постоянно разрушающиеся переправы. Некоторые из них можно отремонтировать, но это все очень нестабильно и неэффективно», - добавил он.

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