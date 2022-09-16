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Назван напиток, который мгновенно очищает закупоренные артерии

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  • 16.09.2022, 9:29
  • 5,364
Назван напиток, который мгновенно очищает закупоренные артерии

Рецепт довольно прост.

Неправильное питание, регулярное употребление алкоголя, курение, а также низкая физическая активность могут привести к накоплению жировых отложений в наших артериях.

Во избежание развития многих серьезных заболеваний стоит время от времени проводить очистку артерий домашним препаратом. Простой рецепт этого целебного зелья предлагают эксперты портала O2, пишет cursorinfo.co.il.

Ингредиенты:

половина лимона,

зубчик чеснока,

столовая ложка натурального меда,

чайная ложка тертого имбиря.

Приготовление и дозировка:

Сначала выжимаем сок из лимона, добавляем измельченный зубчик чеснока, имбирь и мед хорошего качества. Выпиваем по одному стакану приготовленного напитка каждое утро перед едой не менее двух недель. Затем делаем недельный перерыв и по истечении этого времени можем продолжить лечение.

Есть причина, по которой лимон является одним из ингредиентов этой домашней смеси. В нем среди прочего содержится витамин С и Е, витамины группы В, бета-каротин, железо, натрий, магний, калий, пищевые волокна и флавоноиды. Благодаря содержанию ценных веществ он снижает слишком высокую концентрацию триглицеридов и плохого холестерина ЛПНП в кровотоке, тем самым снижая риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта. Кроме того, лимон улучшает работу кишечника, снижает артериальное давление, очищает организм от шлаков и улучшает обмен веществ.

Чеснок, также присутствующий в этом напитке, широко признан самым сильным природным антибиотиком . После измельчения зубчика чеснока в нем активируется аллицин, обладающий сильными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Регулярное употребление этого популярного продукта поможет отрегулировать артериальное давление, снизить уровень холестерина и снизить риск образования тромбов.

Имбирь также снижает уровень холестерина и защищает наш организм от слипания тромбоцитов. Он также предотвращает метеоризм, поддерживает процесс пищеварения и эффективен при лечении симптомов простуды и мигрени. В свою очередь мед, как и лимон, повышает устойчивость к инфекциям. Кроме того, он оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и антибиотическое действие.

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