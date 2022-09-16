Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов 2 16.09.2022, 9:33

Джо Байден

фото: Reuters

В него вошли ракеты для HIMARS и другое эффективное оружие.

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

«Делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные средства и услуги министерства обороны, а также на военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине», – говорится в распоряжении президента США.

Список нового пакета военной помощи, одобренного президентом США Джо Байденом, опубликовал Пентагон.

В новый пакет военной помощи на $600 млн вошли:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре противоартиллерийских радара;

Четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

системы борьбы с беспилотниками;

оборудование для разминирования;

противопехотные мины Claymore;

подрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое снаряжение.

«Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности Украины Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые вооружения», – подчеркнул Пентагон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».