Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов2
- 16.09.2022, 9:33
В него вошли ракеты для HIMARS и другое эффективное оружие.
Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.
«Делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные средства и услуги министерства обороны, а также на военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине», – говорится в распоряжении президента США.
Список нового пакета военной помощи, одобренного президентом США Джо Байденом, опубликовал Пентагон.
В новый пакет военной помощи на $600 млн вошли:
дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
четыре противоартиллерийских радара;
Четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
системы борьбы с беспилотниками;
оборудование для разминирования;
противопехотные мины Claymore;
подрывные боеприпасы и оборудование;
стрелковое оружие и боеприпасы;
приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое снаряжение.
«Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности Украины Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые вооружения», – подчеркнул Пентагон.