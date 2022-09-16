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Белорусский банк начал взимать по 300 рублей за открытие счета

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  • 16.09.2022, 9:44
Белорусский банк начал взимать по 300 рублей за открытие счета

Пока только с нерезидентов.

Банк «БелВЭБ» изменил плату за открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте нерезидентами. Об этом утром 16 сентября сообщила пресс-служба финучреждения в своем телеграм-канале.

С 15 сентября плата за открытие счета для иностранцев составит 300 рублей за каждый счет.

При этом, согласно действующим тарифам, открытие текущего (расчетного) банковского счета нерезидентами в рамках «зарплатных проектов» остается бесплатным.

Напомним, спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян начал расти после ухода с российского рынка Visa и Mastercard. Наиболее популярными странами для оформления банковских карт среди граждан России стали Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Казахстан и Таджикистан.

Россияне также начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard в белорусских банках. Они не могут платить белорусскими картами на российских платформах или в российских магазинах. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей.

Например, Беларусбанк сообщил, что со стороны граждан России наблюдается устойчивый повышенный спрос на карты — во II квартале этого года по сравнению с I число заявок увеличилось на 58,7%.

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