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Бойцы ВСУ ликвидировали российского милиционера Дубину

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  • 16.09.2022, 9:54
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Бойцы ВСУ ликвидировали российского милиционера Дубину

Он сменил погоны провинциального полицейского на службу в ВДВ.

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта-полицейского Василия Дубину, который воевал против ВСУ. Захватчик был ефрейтором десантно-штурмовых войск ВС РФ.

Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. На родине оккупанта уже похоронили.

«Еще один Дубина – провинциальный российский мент решил променять офицерские погоны МВД на форму ДВД (раньше было известно как ВДВ) с лычкой ефрейтора и умер», – пишет автор.

В некрологе по очередному захватчику говорится, что Василий Дубина родился и вырос в селе Арзгир Ставропольского края РФ. Там же окончил школу и пошел служить в армию. До «спецоперации» успел 12 лет отработать в полиции.

Пропагандисты указывают, что 34-летний ефрейтор путинской армии, который «уверенно, знал, чего хочет от жизни», на войну в Украину отправился якобы «защищать мирное небо РФ». По их словам, он «никогда не искал легких путей» и, видимо, поэтому «демилитаризировался» на поле боя.

OSINT-эксперт предоставил ссылку на страничку оккупанта в соцсети, где тот подписан под псевдонимом «Василий Лис», последняя активность была 30 августа.

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