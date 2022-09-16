«Лукашенко спросил: ты думаешь, что это я стрелял в Виктора?» 3 16.09.2022, 10:03

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В Беларуси 23 года назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский.

23 года назад исчезли Виктор Гончар и Анатолий Красовский.

Виктор Гончар – политик, государственный деятель. Работал доцентом Белорусского института народного хозяйства, заместителем премьер-министра Республики Беларусь, генеральным секретарем Экономического суда СНГ, заместителем председателя Молодечненского горисполкома, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (активно выступал против Лукашенко в ходе ноябрьского референдума 1996 года). Депутат Верховного Совета Беларуси XII и XIII созывов.

Анатолий Красовский – бизнесмен. Работал генеральным директором фирмы «Красико», которая занималась поставками экзотических овощей, фруктов, виноматериалов, издательством, строительством, оптовой и розничной торговлей.

Издание «Салідарнасць» опубликовало воспоминания родственников и соратников политика и бизнесмена.

Зинаида Гончар, вдова Виктора Гончара: С Виктором мы познакомились в 1979 году в аспирантуре. Из нашей среды он выделялся сумашедшим трудолюбием. Он так глубоко знал каждый предмет, что я поражалась: зачем молодому человеку это все нужно в таком объеме? Порой меня это даже раздражало. Мне хотелось проводить время веселей, а он сутки напролет мог сидеть за книгами.

Очень рано Виктор увлекся политикой. Много читал о политических деятелях, ему нравилось о политике говорить, слушать, смотреть передачи.

В команде кандидата в президенты Лукашенко Гончар никогда не был! Виктор не был доволен окружением Лукашенко – это были, как правило, местечковые комсомольские деятели и первые бизнесмены с деньгами.

Мы часто дома обсуждали с Виктором его дела. Он считал, что человек, пришедший к власти, должен был более серьезно относится ко многим вещам, в том числе и к подбору кадров. А получилось, что с Лукашенко к власти пришли люди вовсе не заинтересованные в переменах к лучшему.

С его стороны были попытки поговорить с Лукашенко, его окружением. Но Виктор быстро понял, что это бесполезно. И всего через несколько месяцев вице-премьерства он решил уйти в отставку.

«Я УВИДЕЛА ВОЗЛЕ СЕБЯ КРОВЬ НА СИДЕНЬЕ»

Зинаида Гончар: После отставки для Виктора началось очень тяжелое время. Любой человек, испытывает большую внутреннюю боль, когда вынужден все оставить и уйти. А Виктор был достоин должности вице-премьера – это я говорю не как жена. После отставки он не ставил перед собой цели хватать вилы и идти бороться. Перед ним стояли обычные житейские задачи – найти работу, содержать семью.

Екатерина Антоник, в 1995-1999 гг. помощник Виктора Гончара: Я считаю, что мне посчастливилось работать под руководством Виктора Гончара. Мы познакомились в 1995 году: он как Генеральный секретарь Экономического суда СНГ принимал меня на работу. Виктор Иосифович работал без выходных, поэтому работать в субботу и воскресенье нередко приходилось и другим сотрудникам. Однако никто не обижался. Он умел так увлечь делом, что мы, хотя могли подтрунивать по этому поводу, всегда с радостью шли на работу.

Виктор Иосифович получал удовольствие от всего, что делал. Даже править документы ему нравилось с помощью разных цветных маркеров, и делал он это аккуратно, четко и красиво.

Это произошло июньским вечером 1995 года на подъезде к дому Виктора Иосифовича. Он сидел впереди с водителем, а я расположилась сзади – меня должны были отвезти домой после Гончара. Я дремала, когда вдруг услышала хлопок. Сначала подумала, что лопнуло колесо. А потом увидела возле себя кровь на сиденье...

Затем заметила много милиции вокруг и молодого человека в форме, который сидел на бордюре, закрыв лицо руками. Он подошел просить прощения (оказалось, это он стрелял), сказал, что ему сообщили о нахождении в машине опасного преступника. Позже пришла мысль: что было бы с Гончаром, если бы он сидел на своем обычном месте в машине – на заднем сиденье справа?

Зинаида Гончар: Когда ранили Катерину, Лукашенко позвонил нам домой. Я была одна, поэтому он говорил со мной. Одна из его фраз была такая: не кипятись, сейчас мы соберем заседание и будем разбираться. Затем спросил: ты думаешь, что я стрелял? Я ответила, что с пистолетом на улице Куйбышева, где мы живем, я его пока не представляю.

«АНАТОЛИЙ ЗАНИМАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО КРИТИКОЙ НА «КУХНЕ»

Ирина Красовская, вдова Анатолия Красовского: Еще во времена Советского Союза вопросы политики в нашей семье и в кругу наших друзей всегда обсуждались с наибольшим надрывом. После получения Беларусью независимости мы всегда следили за развитием событий – смотрели все заседания Верховного Совета, ходили на митинги оппозиции, пытались говорить на белорусском языке. Но Анатолий занимался не только критикой «на кухне». Хорошо помню, что когда случился путч в Москве, он пришел домой очень взволнованный и сообщил, что вечером едет в Москву: «Каждый порядочный человек должен быть там на площади».

Мы с мужем всегда с удовольствием следили за выступлениями и действиями Виктора Гончара в Верховном Совете, затем в ЦИКе, уважали его за умение четко выражать свое мнение, за его харизму и образованность. Однажды наш общий с Гончаром знакомый сообщил, что Виктор хотел бы познакомиться с Анатолием. Он же организовал их встречу в своем доме. Анатолий тогда сказал, что уважает этого человека и во многом разделяет его идеи. После этого Виктор довольно часто бывал у нас.

Не могу сказать, что я знаю все о том, кого и насколько серьезно финансово поддерживал мой муж. Но то, что Анатолий оказывал определенную помощь Виктору Гончару, я знаю. Но с другой стороны, и Виктор помогал Анатолию – организовывал его встречи с политическими и бизнес-лидерами.

Зинаида Гончар: Когда Виктор занялся оппозиционной деятельностью, за ним было установлено круглосуточное наблюдение, а в квартире – прослушка. Когда мы разговорили по телефону, соседи снизу по некоторым ТВ-каналам часто могли слышать нашу речь.

Ирина Красовская: Однажды сосед по нашему дому, близко работающий с госструктурой, в присутствии других жителей произнес: «Мы знаем, кто, когда и зачем бывает у Красовского».

Когда Гончар приходил к нам, за ним постоянно в открытую следовали машины. Иногда мы шутили по этому поводу, хотя надо было серьезно задуматься...

Я обсуждала с Анатолием эту тему, чтобы в очередной раз напомнить о безопасности, но он сказал: нельзя жить в страхе и обороне, также как нельзя предавать друзей и собственные идеалы.

Зинаида Гончар: Я опасалась, что Виктора могут посадить – после подготовленного доклада о нарушении президентом Конституции на него было заведено уголовное дело за «клевету». Постоянно ему говорила, что все нужно бросать, заняться другим делом – он ведь прекрасный юрист. Но человек жил политикой, и спорить с ним было бесполезно.

После того, как весной 99-го исчез Юрий Захаренко, все к этому отнеслись очень несерьезно. Пошли слухи, что он в Украине. Мы не знали, что думать. Я тогда не проводила логической цепочки между смертью Карпенко и исчезновением Захаренко.

Екатерина Антоник: Я думаю, Виктор Иосифович хорошо понимал, что какая-то серьезная угроза для него существует. Но такого не было, чтобы он ходил, трясся и говорил: ой, ой, за мной следят. Это был бы уже не Гончар.

Зинаида Гончар: После отсидки 10 суток административного ареста весной 1999-го Виктор вернулся домой не надломленным. Но он пришел с мужской злобой – слишком много унижений испытал.

Ирина Красовская: Думаю, главной целью похищения 16 сентября был Гончар, представлявший реальную угрозу желанию Лукашенко переизбраться на второй срок. С другой стороны стоянка около бани в глухом районе поздним вечером стала идеальным местом и временем для устранения сразу обоих. Это стало предупреждением для других бизнесменов, пытавшихся материально поддержать оппозицию…

Даже когда на следующий день возле бани мы нашли осколки боковых стекол и фары от машины, следы тормозного пути, кровь на асфальте – я все еще надеялась, что их изолировали до президентских выборов, а потом выпустят с какой-нибудь правдоподобной версией. Помню, психотерапевт, с которой я встречалась через несколько месяцев после исчезновения мужа, сказала: я должна сейчас жить так, как будто мой муж умер. Я тогда подумала: какая странная врач, как можно так думать?

…Я начала приходить в себя и пытаться реально посмотреть на вещи только после публикаций в прессе незадолго до президентских выборов 2001 года. У меня был шок, но все стало выстраиваться в одну линию.

Я думала, что с течением времени будет легче думать о том, что произошло, вспоминать нашу прежнюю жизнь вместе. Но это не так. Это все еще болит и болит очень сильно. Поэтому эту тему мы с детьми не обсуждаем – не хотим и не можем расстраивать друг друга. Каждый переживает сам и каждый плачет отдельно. Всегда тяжелее тем, кто остается.

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