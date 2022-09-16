Украинская армия выбила оккупантов из двух населенных пунктов в Донецкой области 16.09.2022, 10:11

2,604

ВСУ наступают вдоль реки Северский Донец

Украинские бойцы продолжают наступать на востоке Украины – они создали условия для успешного продвижения вглубь оккупированного востока Харьковской и Луганской областей.

Актуальные карты боевых действий в Украине на 16 сентября опубликовал американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно информации российских источников, ВСУ в Донецкой области удалось вытеснить войска РФ с поселка Сосновое на северном берегу реки Северский Донец и на данным момент они там укрепляют свои позиции. Кроме того, источник сообщил, что российские войска отошли из Студенки непосредственно к западу от Сосново, чтобы избежать окружения.

Также, стало известно от украинских и российских официальных источников, что российские войска укрепили российские позиции в Лимане. Генштаб Украины сообщил, что 2-ой армейский корпус «ЛНР» 202-го и 204-го мотострелковых полков существенно поредел и был расформирован – вероятно, остатки бойцов пополнили резерв Российской боевой армии (БАРС).

Сообщается, что украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Российский источник утверждает, что украинские силы размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе и в Гряниковке на восточном берегу реки Оскол возле трассы Р79.

В случае подтверждения информации, это будет означать, что линия фронта России к востоку от реки Оскол слаба, а позиции российских войск в этом районе возможно находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее. Также, согласно источникам РФ, украинские войска время от времени пересекают реку в неустановленных районах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».