Российские танкисты сдались в плен ВСУ за два бутерброда 16.09.2022, 10:23

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Защитник Украины рассказал о необычной «сделке» с оккупантами.

41-летний защитник Украины Татул Оганян рассказал, как российские танкисты сдались в плен за еду. Армянин помогал украинским воинам на востоке с 2014 года, а в первые дни масштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил и защищал родную Нежинщину от оккупантов.

Свою историю воин рассказал «Суспільному». По его словам, в конце февраля 2022 года вблизи села Безугловка проходила вражеская колонна.

У одного из танков закончилось горючее. Танкистов командиры бросили на произвол судьбы.

«Они (оккупанты. – Ред.) согласились сдаться при одном условии: если мы не будем их пытать и если мы их накормим. Когда я спросил: «Что вы хотите?», они сказали: «Мы два дня ничего не ели, если можно, нам хотя бы на троих два бутерброда», – рассказал Татул.

Позже пленные танкисты помогали защитникам Черниговщины пользоваться своим танком.

«Они согласились нам помогать, но при условии, что они по своим стрелять не будут. Проблем нет, не будете стрелять – не надо, покажите, как нам стрелять, наведите на цель, стрелять будем мы сами, на что они дали согласие. И так мы пользовались этим танком», – вспомнил военный.

Впоследствии российских танкистов обменяли на украинских военнопленных.

Сам Татул 12 марта подорвался на российской противотанковой мине и потерял обе ноги. Защитник награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

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