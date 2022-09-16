Ученые выяснили, откуда у Сатурна такой наклон и кольца 16.09.2022, 10:26

Долгие годы эксперты не могли разгадать эту загадку.

В ходе своего нового исследования ученые пришли к выводу, что Сатурн получил свой знаменитый наклонен после того, как в него врезался один из его спутников, пишет The Independent (перевод - «Фокус»).

Даже на фотографиях видно, что с далекой планетой что-то не так: ее кольца вращаются под углом около 27 градусов к ее орбите вокруг Солнца. Но многие годы для ученых оставалась неясна причина этого наклона.

Сейчас у Сатурна 83 спутника. Но в прошлом у него была дополнительная, ныне несуществующая луна, которую ученые назвали Кризалис.

По словам ученых, эти многочисленные спутники вращались вокруг Сатурна и поддерживали его точное выравнивание с Нептуном, и этот процесс продолжался миллиарды лет.

Однако около 160 миллионов лет назад стабильность Кризалис нарушилась и он приблизился к Сатурну слишком близко. Так близко, что 99% его вещества было поглощено газовым гигантом, а оставшаяся часть сформировала кольца планеты. В результате, утрата спутника вывела Сатурна из хватки Нептуна и оставила его с нынешним наклоном.

- Благодаря этому исследованию мы видим, что Кризалис стал причиной как наклона Сатурна, так и формирования его колец, — отметили ученые.

Чтобы построить точное моделирование газового гиганта, команда использовала подробные данные о планете, в том числе измерения, сделанные при погружении зонда Кассини в Сатурн. Эти модели показали, что планеты могли быть синхронизированы, но в какой-то момент процесс нарушился.

- Как показали результаты нашего исследования, дополнительной луны быть достаточно, чтобы вызвать эти проблемы. Она вращалась вокруг Сатурна до тех пор, пока 200–100 миллионов лет назад дестабилизация орбиты Титана не привела Кризалис к сходу с орбиты. В результате дополнительный спутник приблизился к газовому гиганту, который разорвал его на части, — заключил ученый Джек Уиздо из Массачусетского технологического института.

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