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«Не пытайтесь пересечь границу»: Латвия ограничила въезд россиян с шенгенскими визами

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  • 16.09.2022, 10:33
«Не пытайтесь пересечь границу»: Латвия ограничила въезд россиян с шенгенскими визами

Новые правила начинают действовать с понедельника, 19 сентября.

С понедельника, 19 сентября, Латвия ограничивает въезд на территорию страны граждан России по шенгенским визам.

Об этом сообщает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в Twitter.

«С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами», - написал он.

Министр предупредил граждан России, что их не ждут в Латвии.

«Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!» - добавил Ринкевич.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив «политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС». Соответствующее заявление приняли в 8 сентября премьер-министры четырех стран.

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