В Минске задержали журналиста спортивного издания «Прессбол»
- 16.09.2022, 10:33
Сейчас он находится на Окрестина.
Силовики задержали журналиста «Прессбола» Андрея Ильеню. Об этом сообщил спортивный обозреватель Николай Иванов в своем телеграм-канале.
Причина задержания не сообщается. Известно лишь, что задержали Ильеню 14 сентября. Суд по административному делу назначил ему 10 суток ареста.
Сейчас журналист находится в изоляторе на Окрестина.
Андрей Ильеня — журналист и комментатор на матчах чемпионата Беларуси по футболу. Работает на белорусском языке.