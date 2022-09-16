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В Минске задержали журналиста спортивного издания «Прессбол»

  • 16.09.2022, 10:33
В Минске задержали журналиста спортивного издания «Прессбол»

Сейчас он находится на Окрестина.

Силовики задержали журналиста «Прессбола» Андрея Ильеню. Об этом сообщил спортивный обозреватель Николай Иванов в своем телеграм-канале.

Причина задержания не сообщается. Известно лишь, что задержали Ильеню 14 сентября. Суд по административному делу назначил ему 10 суток ареста.

Сейчас журналист находится в изоляторе на Окрестина.

Андрей Ильеня — журналист и комментатор на матчах чемпионата Беларуси по футболу. Работает на белорусском языке.

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