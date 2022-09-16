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Парламент Казахстана переименовал столицу обратно в Астану и запретил президенту избираться на второй срок

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  • 16.09.2022, 10:44
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Парламент Казахстана переименовал столицу обратно в Астану и запретил президенту избираться на второй срок

Поправках в Конституцию страны приняли единогласно на совместном заседании двух палат.

В Казахстане увеличили президентский срок и запретили переизбираться

Парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. В частности, депутаты проголосовали за увеличение президентского срока без возможности переизбрания.

Об этом сообщает Tengrinews.

Документ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса.

Принятый парламентом закон направят на подпись президенту Казахстана.

Согласно закону, президентский срок будет увеличен с пять до семи лет, однако главе государству будет запрещено переизбираться на второй срок.

Кроме того, депутаты проголосовали за возвращение прежнего названия столице Казахстана Нур-Султан - Астана.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. При этом будут внесены изменения в закон с запретом на переизбрание.

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