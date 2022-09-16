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«Высадил рассаду на $11 тысяч»

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  • 16.09.2022, 10:50
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«Высадил рассаду на $11 тысяч»

Как обычный парень из Бреста создал сад с тысячами растений на двух гектарах.

Порой, чтобы найти свое призвание, приходится сменить несколько работ, но Кириллу повезло больше чем многим — любимое дело он обрел еще в малом возрасте. Кирилл занимается выращиванием растений. Его любовь не сравниться с той, что вы наблюдаете у мам и бабушек на подоконниках и клумбах, ведь у парня коллекция в несколько тысяч. К 20 годам он успел вывести собственные сорта и обзавестись парком в городе. Журналист realt.by Кристина Никанович побывалa в гостях у молодого брестчанина, попробовалa виноград с нотками арбуза и узналa, сколько он зарабатывает на садоводстве.

«В школьные годы я вставал в 5 утра, чтобы растопить теплицу»

За Кириллом следят десятки тысяч пользователей в социальных сетях. Псевдоним себе парень придумал простой и символичный — Кирилл Кветка. Нашe интервью несколько раз прерывалось, так как к парню приезжали за саженцами и подходили на улице за советом. Если в первый раз такое внимание удивляло, то потом казалось само собой разумеющимся. 20-летний Кирилл может рассказывать о своих зеленых питомцах без остановки, а их между прочим у него тысячи. В его комнате растения обволакивают даже инструменты, еще чуть-чуть и займут кровать. Брестчанина такое развитие событий не пугает, а даже радует, да и спать из-за количества работы много не получается.

— В детстве я занимался водным поло. Тренировки были перед уроками в школе, поэтому приходилось рано вставать, но из-за цветов будильник переставлял еще раньше — на 5, чтобы успеть растопить теплицу. Папа меня отвозил на рынок и там до прихода бабушки я торговал. После школы и тренировок шел обратно к прилавку, — рассказывает парень.

Любовь к цветам началась у Кирилла в раннем возрасте. Парень вспоминает, как гуляя по площади после 8 марта, где продавали цветы, он попросил у родителей купить и ему. Говорит, что с того момента у него развился азарт, а растения стали самым популярным подарком.

— В квартире я выращивал фиалки, обожаемые мною стрептокарпусы, фикусы, герань. На трех подоконниках особо не развернешься.

Семья Кирилла всегда поддерживала и по возможности помогала. Переехав из квартиры в частный дом, интересы подростка расширились и переросли в активное занятие садоводством. Маме ничего не оставалось, как отдать свободные 40 соток сыну в распоряжение.

— На садовые растения мне пришлось зарабатывать самостоятельно, поэтому и приходилось ехать на рынок и продавать то, что удалось вырастить. Сперва прибыли не было, так как все уходило на оплату места и новые саженцы. Хотя как и в 10 лет так и сейчас я все трачу на растения и удобрения — на мечту, — улыбается Кирилл. — Торговля наладилась не сразу. Многие меня вообще не воспринимали: что им мог сказать маленький мальчик, который пытается что-то продавать? Помню, что хотел объяснить кому-то как ухаживать за растением, но никто не слушал, лишь смеялись. Сейчас ситуация иная. Иногда люди покупают цветы у других продавцов, потому что у меня их нет, но за советом идут ко мне.

На участке — инжир, киви и арахис

Парень смеется, что тихо и без эмоций о растениях говорить он не может, поэтому около него часто собираются толпы.

— После рассказов смотришь и саженцев уже нет — все раскупили. У меня нет цели заработать, мне просто в кайф, что люди разделяют любовь к цветам. На данный момент у меня все растения по 2 рубля. В этом году я на рынке был раза три, так как все силы потратил на развитие Кветка Парка. Не поленился посчитать, сколько бы заработал за лето на рассаде, которую в итоге высадил в парке. Вышло около 11 тысяч долларов.

В школе у Кирилла общение со сверстниками не задалось. Его интересы разделяли лишь учителя биологии и географии. Они разговаривали с парнем на переменах и обсуждали успехи друг друга в садоводстве. Тренеры увлечение Кирилла тоже не понимали: считали не мужским делом. В университете ситуация изменилась. Некоторые одногруппники просят поделиться черенками или семенами. Кирилл учится в Брестском государственном техническом университете на специальности «Мелиорация».

— Я хотел учиться в Бресте, чтобы продолжать ухаживать за своими растениями. И специальность выбирал ближе к интересу. Мелиорация — это не только осушение болот, но восстановление земель, чтобы на наших полях можно было выращивать столько урожая. О своем выборе я не пожалел.

В силу лунных календарей и легкой руки Кирилл не верит. Опыта он набирался путем проб и ошибок, поэтому уверен, что вырастить можно все что угодно, нужно лишь быть внимательным к зелени.

Удивить парня экзотикой довольно тяжело. Говорит, что для кого-то в мире и березы — роскошь. На участке у него растет инжир, зреет киви, в этом году он выращивает арахис.

— Поскольку я больше провожу времени в саду, домашних растений у меня уже мало. Посчитать всю зелень у меня не получится, так как ее очень много. У нас на участке растет более 40 сортов винограда, 50 сортов роз — большинство из них английские. Огромная коллекция гортензий, лилейников более 60 сортов, причем два я вывел сам. Один зарегистрировал уже, а второму еще не придумал название.

Кирилл показывает свой сад и извиняется, мол даже стыдно снимать: «осталась парочка растений, остальные усилия и саженцы пошли на парк«. Парень скромничает. Такой рассаде позавидовала бы сама Помона Стебль из Хогвартса, да и рассмотреть всю зелень вокруг просто не хватит и дня.

Помимо растений, в саду у Кирилла живут золотые рыбки. По длине пруд небольшой, но глубина — в рост человека. Здесь имеются растения, которые фильтруют воду: рогос, аир, тростник.

— После 8 марта я на мусорке нашел гору луковиц тюльпанов. Конечно, равнодушно смотреть на это не мог, поэтому попросил папу помочь с транспортировкой. Из прицепа луковиц удалось спасти лишь ящик. Скоро я их высажу в Кветка Парке.

На участке стоят 4 теплицы, одна занята помидорами и огурцами, остальные — под виноград. Кирилл собирает уже второй урожай — урожай на пасынках. Каждая веточка — новый сорт на пробу — то яркий вкус муската, то привкус арбуза.

— В теплице я выращиваю виноград не потому что он не растет на улице, а чтобы облегчить себе жизнь. Мне ни разу не приходилось обрабатывать его, на зиму укрывать и беречь во время заморозков, — делится Кирилл.

Работу с прополкой своих растений Кирилл не доверяет даже маме. Были случаи, когда любимые саженцы вырывались в качестве сорняка. Лишь к грядкам с одним видом растений парень допускает помощь.

Университет дал возможность создать парк на 2 гектарах

Невозможно даже предположить, что заставит парня притормозить в своем деле. Наоборот, становится очевидно, что сколько земли ему не дай, он точно знает, что с ней делать. Фантазий и сил у Кирилла хоть отбавляй, не хватает лишь часов в сутках.

Это подтверждает и его новый проект. Пять месяцев назад Кирилл создал Кветка Парк на территории БрГТУ. Руководство узнало о мечте Кирилла и предложило студенту обосновать свои растения на пустующей зеленой зоне в 2 гектара. Как понимаете, уговаривать парня не пришлось.

— Это первый шаг в достижении моей главной цели — создания парка с выведенными мною цветами и растениями. На это уйдет около 40−50 лет, ведь селекция — дело непростое, а университет даёт шанс попробовать свои силы, можно сказать потренироваться.

Заработки Кирилла могли бы достигнуть еще больших размеров, если бы цветы все-таки были бизнесом. Очень многим блогер делится совершенно бесплатно. У него всегда при себе мешочек с семенами разных цветов. Если кто по дороге остановит, найдет чем порадовать собеседника.

Освоить всю выделенную территорию парень пока не успел, но это дело времени. Чтобы вырастить и сохранить такую красоту, Кириллу приходится бороться с вредителями. И, если на медведку парень знает управу, то с ворами растений просто смирился. Говорит, что это проблема всех общественных мест.

— Тяжело осознавать, ведь ты ночами не спишь, теплицу греешь, чтобы их вырастить, а их просто забирают, — делится наболевшем герой.

Такому активному увлечению способствует и теплый климат Бреста, но и на севере Кирилл смог бы вырастить ботанический сад. Он признается, что жить не может без своих цветочков.

— Я очень счастлив, что занимаюсь тем, что люблю.

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