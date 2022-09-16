В Харьковской области украинские бойцы трофейным российским танком подбили другой вражеский танк 2 16.09.2022, 10:52

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архивное фото

Выстрел был произведен с расстояния 3,5 километров.

Бойцы 5-го мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады затрофеили российский Т-80БВМ и метким выстрелом попали во вражеский Т-72Б3М образца 2016 года.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Уникальное фото. Башня российского танка Т-72Б3М образца 2016 года, пробитая российским подкалиберным снарядом «Манго» с расстояния 3,5 км. На фото воронка от попадания и брызги крови из головы наводчика, которую пробил подкалиберный лом. Интересно, что башня с такого расстояния была пробита насквозь, лоб вылетел через верхнюю часть башни. Также примечательно, что этот Т-72Б3М из состава 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии был уничтожен выстрелом из другого российского танка - Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады, который захватили в качестве трофея бойцы 5-го мотопехотного батальона.

Украинские пехотинцы из 5-го батальона научились воевать на Т-80БВМ и провели на нем немало результативных боев, этот точный выстрел был произведен во время российской атаки под Изюмом в районе села Новая Дмитровка в начале мая 2022 года. 5-й батальон, полностью сформированный из мобилизованных и добровольцев за три недели, успешно отразил все атаки российских гвардейцев, и значительно продвинулся на своем направлении», - говорится в сообщении.

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