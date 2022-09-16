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Что происходит на рынке бытовой техники в регионах?

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  • 16.09.2022, 11:01
  • 1,852
Что происходит на рынке бытовой техники в регионах?

До весны около 60-70% товара в магазинах занимал ассортимент из Турции, Словении и других стран Западной Европы.

В марте этого года белорусы массово скупали бытовую технику, справедливо опасаясь роста цен. Повышенным спросом пользовались холодильники, стиральные и посудомоечные машины, другая техника для кухни, ноутбуки и телевизоры, пишет kurjer.info.

Не каждый решался потратить сбережения на внезапную покупку техники, надеясь, что ажиотаж временный и скачка цен не будет. Но, как всегда, правы оказались те, кто приобрёл, а те, кто отложил покупку, теперь покупают дороже и часто не ту модель, что планировали.

«Не решилась купить, а сейчас жалею»

Вот что рассказала случчанка Алина: «В марте, когда был массовый хапун, решила купить посудомоечную машину. Выбрала в одном из магазинов аппарат марки Bosh. Стоила она тогда 1400 рублей. Дороговато, но консультант предупредила, что эта модель осталась у них в единственном экземпляре, техника раскупается моментально. В рассрочку посудомоечная машина обошлась бы мне в 1700 рублей. Но я не решилась тогда купить, а теперь жалею. Сейчас такая модель посудомойки стоит около 3000 рублей.

В итоге купила модель немецкого производителя Hansa за 1060 рублей. Пока не могу сказать, насколько она качественная».

Техника в основном российской и белорусской сборки

Журналисты побывали в двух крупных магазинах бытовой техники в Слуцке и посмотрели, что и почём сейчас продаётся, какие бренды исчезли с витрин, а какие появились.

В обоих магазинах пустующих мест на полках практически нет, а вот цены действительно выросли. Например, мультипекарь REDMOND год назад стоил

120 рублей, а сейчас на акции выставлен за 205 рублей.

По состоянию на 2 сентября цены на электротехнику, которую массово скупали в марте, такие: телевизоры — от 369 до 14 126 рублей, холодильники — от 529 до 20 170 рублей, стиральные машины «автомат» — от 790 до 5 870 рублей.

Консультанты одного из магазинов рассказали, что раньше выбор бытовой техники был больше. До весны около 60-70% товара занимал ассортимент из Турции, Словении и других стран Западной Европы. Сейчас в основном это бытовая техника, собранная в России и Беларуси.

Если раньше тот же Bosh завозился из Европы, то сейчас поступают модели российской сборки. Появились и новые бренды. Например, холодильник Haier, который собирают в Татарстане. Этот китайский бренд уже 5 лет на рынке Беларуси. Гарантийный ремонт обеспечивают без проблем, говорят консультанты.

«Техники хватает — холодильники, варочные панели, стиральные машины. Можете не бояться и спокойно брать. GEFEST не сильно подорожал, — сказал один из консультантов. — Но мы же не покупаем эту технику каждый день. Можно накопить и приобрести».

В другом магазине рассказали, что у них кардинальных изменений нет. Например, телевизоры есть всех брендов.

«Цены, естественно, немного поднялись. Как и раньше, если кто-то хочет LG, то он придёт за ним. Если кому-то нравится ATLANT, то он этот бренд и выберет, — говорит сотрудник магазина. — Поступают и новые модели, например, телевизоры KIVI китайского производства. Но есть и Samsung, и LG. Торговые сети стараются найти новых поставщиков, чтобы не оставить покупателей без товара».

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