«Саша, держи карман шире»: белорусы ответили на пенсионную аферу властей 1 16.09.2022, 11:12

3,668

Предлагаемые с октября изменения — хуже, чем пирамида МММ.

В октябре в Беларуси запустят спорные изменения в пенсионной системе. Если коротко, то работнику предлагают недополучать часть зарплаты, чтобы увеличить будущую пенсию.

Нововведение вызывает немало вопросов. Мы посмотрели, что об этом думают читатели сайта Charter97.org.

«В пенсионном фонде забыли, для чего служит пенсия — не для наследников а для пенсионера. И человек, если накопил, должен иметь возможность снять эти деньги в любой момент».

«Саша, держи карман шире!..»

«Условия таковы, что горбатиться на такое государство уже не имеет никакого смысла».

Белорусы с развала Союза работают на себя. Но государство очень любит запустить свою лапу в любые заработки белорусов.

«Спасибо, Саша, за заботу. Уже ты рассчитался с населением по советским вкладам. Все соседние страны, страны Азии рассчитались по этим вкладам, а здесь все как-то не получается. И с тобой 100% не получится. Поэтому, кому интересно не увидеть свои заработанные деньги никогда, давайте вперед».

«Дорогой депозит получается, нахаляву государству, как говорится. А теперь гляньте ставки по кредитам и посчитайте прибыль».

«Верь, не верь — заставят всех подневольных. Работодателям спустят план, а те насядут на своих контрактников. Тем более, что предприятие, добавляя какие-то % работнику в его «личный пенсионный фонд», ничего не теряет: добавлять будут из средств, которые предприятие так или иначе обязано перечислять в ФСЗН».

«При нормальной системе и при стабильной экономике такие накопления могут иметь смысл. А здесь и сейчас — это пиши пропало».

«Краткое содержание нового проекта пенсионной реформы: Работайте, солнце же еще высоко!»

«Предлагаемая схема — это даже не пирамида типа МММ, это вообще просто еще один способ отъема денег у населения. А пустые бумажки они еще не один раз напечатают, чтобы эти накопления еще быстрее обесценились», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».