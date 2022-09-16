Бойцы ВСУ обнаружили на разгромленной вражеской позиции «Москва» книгу со странным названием 16.09.2022, 11:18

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Убегая, оккупанты оставили после себя множество интересных предметов.

Российские оккупанты, сбегая со своих позиций под натиском ВСУ, оставили после себя полнейший беспорядок, в котором они и жили. Среди военного снаряжения, боеприпасов и продовольствия захватчиков там обнаружили даже книги – сборник «100 больших любовников» и японский триллер «Сеятели тьмы».

Кадрами «быта» врага на уничтоженной позиции «Москва» в Харьковской области поделилась 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна. Фото опубликованы в ее Telegram-канале.

Военные подчеркнули: российские оккупанты так долго были на украинской земле, что даже заказывали сюда посылки.

На разорванном свертке, валяющемся на земле среди обгоревшего чайника и кучки рассыпанных калачей, видно имя получателей: «Солдатов, 7 рота. Гусаров Эдуард, 6 рота».

«А вообще «русский мир» – это свинство в прямом смысле этого слова. Только посмотрите, в каком сраче жили эти «былинные богатыри земли русской» и во что они превратили нашу землю», – говорится в сообщении.

На кадрах показаны окопы, которые захватчики укрепляли ящиками со своими боеприпасами. В других ящиках хаотично лежат элементы их формы и бутылки из-под воды «Святой источник».

На земле разбросаны сапоги, посуда и продовольствие. Из последнего – трехлитровые банки со щами и борщом, маркированные ZV – символами российского вторжения в Украину.

«А в свободное от службы время они читали книгу «100 великих любовников». Тут no comments. Фото с позиции оккупантов с пафосным названием «Москва», – уточнили в бригаде им. Богуна.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, что позиция «Москва» – это левый фланг оккупантов, прикрывавший всю группировку врага, сосредоточенную в селах Щуровка, Новая Гусаровка и Байрак Балаклейского района Харьковской области. В этом укрепрайоне захватчики сосредоточили много сил и хорошо окопались, но это не помогло им защититься от контрнаступления Сил обороны Украины.

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