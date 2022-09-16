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Бойцы ВСУ обнаружили на разгромленной вражеской позиции «Москва» книгу со странным названием

  • 16.09.2022, 11:18
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Бойцы ВСУ обнаружили на разгромленной вражеской позиции «Москва» книгу со странным названием

Убегая, оккупанты оставили после себя множество интересных предметов.

Российские оккупанты, сбегая со своих позиций под натиском ВСУ, оставили после себя полнейший беспорядок, в котором они и жили. Среди военного снаряжения, боеприпасов и продовольствия захватчиков там обнаружили даже книги – сборник «100 больших любовников» и японский триллер «Сеятели тьмы».

Кадрами «быта» врага на уничтоженной позиции «Москва» в Харьковской области поделилась 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна. Фото опубликованы в ее Telegram-канале.

Военные подчеркнули: российские оккупанты так долго были на украинской земле, что даже заказывали сюда посылки.

На разорванном свертке, валяющемся на земле среди обгоревшего чайника и кучки рассыпанных калачей, видно имя получателей: «Солдатов, 7 рота. Гусаров Эдуард, 6 рота».

«А вообще «русский мир» – это свинство в прямом смысле этого слова. Только посмотрите, в каком сраче жили эти «былинные богатыри земли русской» и во что они превратили нашу землю», – говорится в сообщении.

На кадрах показаны окопы, которые захватчики укрепляли ящиками со своими боеприпасами. В других ящиках хаотично лежат элементы их формы и бутылки из-под воды «Святой источник».

На земле разбросаны сапоги, посуда и продовольствие. Из последнего – трехлитровые банки со щами и борщом, маркированные ZV – символами российского вторжения в Украину.

«А в свободное от службы время они читали книгу «100 великих любовников». Тут no comments. Фото с позиции оккупантов с пафосным названием «Москва», – уточнили в бригаде им. Богуна.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, что позиция «Москва» – это левый фланг оккупантов, прикрывавший всю группировку врага, сосредоточенную в селах Щуровка, Новая Гусаровка и Байрак Балаклейского района Харьковской области. В этом укрепрайоне захватчики сосредоточили много сил и хорошо окопались, но это не помогло им защититься от контрнаступления Сил обороны Украины.

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