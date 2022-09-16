Британская разведка назвала две острые проблемы российской армии в Украине 2 16.09.2022, 11:21

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Их пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

Российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, связанная с Кремлем российская частная военная компания «Вагнера» проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

Недавно опубликованное видео показывает, как владелец «Вагнера» Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин подчеркивает, что ищет только «бойцов для штурмовых частей».

По данным британской разведки, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка они будут быть переброшены для поддержки украинской операции.

«Воздействие кадровой проблемы России становится все более серьезным. Ускорение обучения курсантов и потребность «Вагнера» в штурмовых отрядах предполагает, что две из наиболее острых нехваток кризиса укомплектования вооруженных сил связаны с боевой пехотой и младшими командирами», - отмечают в Минобороны Британии.

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