Север Донецкой и Луганской областей перешли под контроль ВСУ 16.09.2022, 11:28

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После освобождения Изюма украинская армия создает себе оптимальные условия в новой битве за Донбасс.

Освобождение армией Украины Изюма Харьковской области привело к тому, что украинские войска фактически контролируют север Донбасса. Появляются более выгодные варианты для наступления. Украинские силы ломают российскую армию и уничтожают ее лучшие подразделения. Однако впереди ожидаются тяжелые бои. Об этом заявил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что после деоккупации Изюма украинская армия получила больше возможностей для дальнейшего наступления на Донбассе.

«Украина создает для себя гораздо лучшие условия. Освобождение Изюма привело к контролю фактически над севером Донецкой и Луганской областей. Создаются более выгодные предпосылки для битвы за Донбасс. Сегодня уже слышим такую шутку: Путин сказал, что надо выходить на административные границы Донецкой области до 15-го сентября – ВСУ как раз и выполняют это пожелание», - отметил Кузан.

Также он добавил, что ВСУ продолжают крушить войска РФ, однако Украину ждут тяжелые бои.

«Но нам надо понимать, что впереди нас ожидают тяжелые и затяжные бои. Надо к ним готовиться. Однако мы постепенно ломаем российскую армию и уже уничтожили все ее лучшие подразделения», - подчеркнул Сергей Кузан.

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