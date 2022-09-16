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«Сначала испытываешь вау-эффект, но потом замечаешь все больше проблем»

  • 16.09.2022, 11:42
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«Сначала испытываешь вау-эффект, но потом замечаешь все больше проблем»

Как живется минчанам в комплексе класса комфорт на берегу Свислочи.

Жилой комплекс «Левада» можно смело назвать визитной карточкой застройщика «Айрон». Амбициозный проект на 25 домов комфорт-класса, которые должны вырасти рядом со Свислочью, с самого начала привлек внимание потенциальных дольщиков. Не отпугнула их и не самая низкая цена за квадратный метр: сейчас она стартует от $1320 по курсу. Недавно в одной из строящихся девятиэтажек стоимость и вовсе подскочила на $100. Значит, спрос есть. Но что же ждет обладателей новеньких квартир, когда они получат заветные ключи и переедут на противоположный от Dreamland берег реки? Журналисты onliner.by решили прогуляться по комплексу, а заодно узнать у тех, кто уже какое-то время живет в первых завершенных домах, какие плюсы и минусы они успели обнаружить.

Попадая в «Леваду» из какого-нибудь типичного минского спальника, невозможно приятно не удивиться: выглядит все и правда достойно. Здания оформлены с использованием скандинавских мотивов: симпатичные вентилируемые фасады в черно-белой гамме, с вкраплениями «дерева», ухоженные подъезды и территория.

На качество строительства местные особо не жалуются: хоть «Айрон» и сдает квартиры с опережением сроков, серьезных «косяков» за ним замечено не было, причем в жилье как с черновой отделкой, так и с чистовой.

— Многие звали на приемку специалистов, которые оценивали объекты на 8—9 баллов из 10. Здесь нормальная стяжка, ровные стены и т. д., — отмечает минчанка Екатерина. — Но вот с чем есть проблемы, так это с подвалами: периодически там намокают стены. Застройщик пытается с этим разобраться, но пока безуспешно.

В некоторых квартирах подтапливает еще и лоджии.

— С весны «Айрон» искал причину, откуда берется влага. В итоге решили на первом этаже заново сделать гидроизоляцию. Сейчас заканчивают работы. Пока на балконе сухо, — рассказала нам еще местная жительница.

Пожалуй, важным достоинством комплекса являются закрытые дворы. Попасть в них можно либо из подъезда, либо через калитку, которая открывается с двух сторон с помощью чипа. Правда, так было не всегда.

— Сначала можно было просунуть руку, нажать кнопку и отпереть дверь. Поэтому внутрь проникали подростки из окрестных районов. Все прошлое лето с этим боролись, — объяснила Ирина, год назад переехавшая в «Леваду».

Ну а что по наполнению? Территорию делят на сектора пешеходные дорожки, простирающиеся вдоль детских площадок, деревянных беседок, скамеек. Обрамляют всю эту рукотворную красоту деревья, кустарники и даже валуны. Правда, к благоустройству у некоторых минчан тоже были вопросы.

— Мы ожидали, что будем смотреть на ухоженные взрослые хвойные деревья, пушистые кусты, оригинальные клумбы. Также дизайнер не поленился и прорисовал ландшафтный дизайн: горки, перепады высот, валуны, — писали дольщики. — А вот что мы видим по факту: тоненькие прутики, у которых даже не сформировалась еще толком крона. При этом вместо хвойных деревьев были посажены березы, которые выступают мощным аллергеном. Об остальных украшательствах уже и речи не идет — территория ровная, будто проглаженная утюгом.

Представители застройщика ответили так: рендеры, о которых говорят жильцы, носили условный характер и не выдавались как проектное решение. Недостаточное озеленение объяснили тем, что деревьям просто нужно подрасти, а отсутствие возвышенностей связали с наличием системы автополива, обустройством игровых площадок и мест отдыха.

— Мы заселились сюда в апреле. До этого жили в высотках на «Петровщине», поэтому сразу оценили, как здесь комфортно и немноголюдно. Пока нас все устраивает, так что цену за «квадрат» считаем оправданной, — говорит Елена. — Самый большой плюс — это природа. А из минусов могу назвать только проблемы с общественным транспортом. Вроде бы Немига совсем рядом, но чтобы туда доехать, нужно делать пересадки. То же самое касается школ. Приходится пользоваться такси.

Водители тоже сталкиваются с некоторыми трудностями, в частности с пробками.

— Обычно мы выезжаем на улицу Орловскую через РНПЦ «Мать и дитя» — там заторов никогда нет. Но они есть на повороте на Нововиленскую, особенно в вечернее время (кто-то утверждает, что стоять можно по полчаса. — Прим. Onlíner), — пояснила Анастасия.

Девушка с семьей купила в «Леваде» трешку в мае 2021-го и окончательно перебралась сюда к концу года:

— Мне нравится малоэтажная застройка — здесь нет такого давящего ощущения безысходности, как в «Минск-Мире». В самом ЖК тихо: несмотря на близость Орловки, шума дороги не слышно. Хорошие детские площадки, есть укромные уголки, где можно отдохнуть (беседки, лавочки и т. д.). Да и вообще много продуманных мелочей: подземные мусорки, автоматически открывающиеся двери (удобная штука, если заняты руки).

Минчанка хвалит и то, как за год благоустроили набережную Свислочи:

— Люди привыкли, что раньше тут был пустырь и можно было творить что угодно. В начале лета некоторые катались на машинах по пешеходной дорожке, оставляли их у парка и жарили шашлыки прямо на земле, распивали алкоголь, включали громкую музыку. Постепенно эти процессы стали регулироваться: у дороги положили камни, чтобы автомобили не могли проехать, территорию облагородили — теперь там приятнее гулять.

Напоследок стоит отметить еще несколько вещей, на которые жаловались некоторые жильцы «Левады»:

проблемы с вентиляцией: во время готовки нужно ставить окно на проветривание, иначе вытяжка задувает воздух, пропитавшийся запахом котлет, обратно в квартиру;

кому-то слишком хорошо слышно соседей сверху;

обслуживающая организация не всегда оперативно и добросовестно решает возникающие вопросы;

домофон открывается через приложение, которое часто глючит. Установка физического аналога стоит дорого (около 1000 рублей), да и провода под него не выведены, поэтому «надо заново долбить стены и переделывать ремонт». Но, насколько нам известно, в новых домах проблема будет устранена;

для жильцов первой очереди застройщик планировал открыть тренажерный зал, детскую комнату и зону коворкинга. Как утверждают дольщики, плата за них должна была быть символической. В итоге за качалку просят 75 рублей в месяц, за детскую комнату — 55. Люди не довольны.

— Когда оказываешься здесь впервые, испытываешь вау-эффект. Но чем дольше живешь, тем больше проблем замечаешь. Купила бы я тут недвижимость, если бы знала обо всех «косяках»? Наверное, да: по сравнению с другими жилыми комплексами «Левада» хороша, — резюмирует Екатерина.

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