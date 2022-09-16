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В Харьковской области ВСУ ликвидировали очень редкую боевую машину РФ

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  • 16.09.2022, 11:43
  • 2,970
В Харьковской области ВСУ ликвидировали очень редкую боевую машину РФ

В России было выпущено всего 10 единиц такой техники.

При контрнаступлении в Харьковской области украинские военные подбили российскую БМО-Т - тяжелую боевую машину огнеметчиков.

Это очень редкая военная машина. Кадры подбитой БМО-Т на Харьковщине опубликовали в Сети военные, передает dialog.ua.

БМО-Т предназначена для транспортировки личного состава огнеметного отделения ВС РФ. В России было выпущено всего 10 единиц данного вооружения, каждая из которых стоит примерно $400 тыс.

Известно уже как минимум о трех БМО-Т, которые Россия потеряла на фронтах в Украине. Одна из уничтоженных машин даже была выставлена на нашумевшем параде сгоревшей российской техники на Крещатике в Киеве в конце августа.

Обезвреживание российской БМО-Т прокомментировал в Telegram депутат Верховной Рады Юрий Мысягин.

Он отметил, что БМО-Т является «братом» российской огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

«Помимо экипажа из 2 человек и 7 бойцов, внутри помещаются 30 огнеметов «Шмель». Предназначена для использования в борьбе с хорошо укрепленными огневыми точками противника… Редких экземпляров у России все меньше и меньше», - констатировал нардеп.

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