Андрей Пионтковский: В Кремле готовятся отстранить Путина «по болезни» 1 16.09.2022, 11:40

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Политолог считает, что власть в России может взять Совбез.

Тяжелейшее военное поражение России в Харьковской области ускорило процесс распада путинского режима. Диктатора Владимира Путина, вероятно, скоро уберут из власти. Окружение уже обсуждает один из сценариев.

Об этом в эфире «Фейгин LIVE» рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, ссылаясь на некий влиятельный и хорошо информированный источник в Москве.

«Фюрер будет снят не массовыми демонстрациями, а заговором внутри правящей группировки. Возникает громадная потребность назвать виновного для всего режима, для всего президентского аппарата. Ну как-то надо объяснять поражение… Нужно назвать виновного. Чисто биологические, животные интересы системы в целом требуют самого легкого варианта - назвать (виновным - ред.) фюрера. Отмежеваться от него: «Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья не может исполнять обязанности», - рассказал Пионтковский.

Ссылаясь на источник, он сообщил, что окружение Путина сейчас обсуждает сценарий коллективного управления страной. «Серьезно рассматривается вопрос о передаче власти Совбезу на некоторый период в связи с обострением болезни Путина… Это серьезный источник, его информация всегда подтверждалась», - сообщил российский политолог.

Он уточнил, что каскадный обвал российской армии на фронте на Харьковщине запустил такой же каскадный обвал политического фронта в Москве.

Пионтковский считает, что для запуска сценария с Совбезом даже не придется ждать освобождения украинцами Херсона или удара по Крымскому мосту. Достаточно будет взятия ВСУ городка среднего масштаба, например Лимана.

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