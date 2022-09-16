В центре Херосона прогремели мощные взрывы: ракеты могли попасть в кабинеты «гауляйтеров» 4 16.09.2022, 11:53

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Над административным зданием оккупантов поднялся дым.

В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Над админзданием в центре города поднялся густой дым.

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, взрывы, вероятно, произошли вблизи здания захваченной россиянами ОГА - в районе апелляционного суда.

Россия уже успела обвинить в ударе ВСУ. Кремлевские пропагандисты оперативно оказались на месте инцидента.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в свою очередь, отметил, что взрыв мог произойти в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Стремоусова и гауляйтера Елисеева.

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