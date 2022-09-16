закрыть
16 сентября 2022, пятница, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Херосона прогремели мощные взрывы: ракеты могли попасть в кабинеты «гауляйтеров»

4
  • 16.09.2022, 11:53
  • 1,628
В центре Херосона прогремели мощные взрывы: ракеты могли попасть в кабинеты «гауляйтеров»

Над административным зданием оккупантов поднялся дым.

В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Над админзданием в центре города поднялся густой дым.

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, взрывы, вероятно, произошли вблизи здания захваченной россиянами ОГА - в районе апелляционного суда.

Россия уже успела обвинить в ударе ВСУ. Кремлевские пропагандисты оперативно оказались на месте инцидента.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в свою очередь, отметил, что взрыв мог произойти в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Стремоусова и гауляйтера Елисеева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко