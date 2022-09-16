У «Белмедпрепаратов» новый гендиректор 1 16.09.2022, 11:51

Коллективу предприятия нового гендиректора представил Пиневич.

Новым главой РУП «Белмедпрепараты» стала Ольга Якубицкая. Коллективу предприятия ее представил 16 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщила пресс-служба ведомства.

— Ольга Александровна является специалистом, как в области фармацевтики, так и фармпроизводстве. В целом, достаточно большое количество времени проработала на посту заместителя генерального директора. Очень важно, что проработала и в управляющей компании холдинга «Белфармаром». Она на практике знает вопросы отрасли, — сказал Пиневич.

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