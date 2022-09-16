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Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании «Роснефти»

  • 16.09.2022, 11:56
Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании «Роснефти»

Решение принято в целях энергетической безопасности страны.

Правительство Германии передало дочерние структуры «Роснефти» в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение принято из-за угрозы энергетической безопасности.

Об этом сообщает Министерство экономики и защиты климата Германии.

В управление Федерального сетевое агентства переданы дочерние компании «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

По данным министерства экономики, на «Роснефть» в Германии приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

«Доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения», - говорится в сообщении.

Напомним, Германия готовится национализировать бывшую «дочку» «Газпрома» - Gazprom Germania GmbH. Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

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