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Врачи рассказали про ключ к долголетию

  • 16.09.2022, 12:05
Врачи рассказали про ключ к долголетию

Простой совет, как улучшить состояние сердца и органов дыхания.

Как выяснили врачи, состояние кардиореспираторной системы напрямую связано с продолжительностью жизни. Улучшить состояние сердца и органов дыхания можно с помощью аэробики.

Интенсивные аэробные нагрузки способствуют повышению кардиореспираторной выносливости организма, что, в свою очередь, помогает снизить риск смерти.

К такому выводу пришли специалисты из Кливлендской клиники в США.

«В нашем исследовании мы выяснили, что упражнений не может быть слишком много. Каждого необходимо поощрять к достижению и поддержанию высокого уровня физподготовки», - рассказал ведущий автор работы кардиолог Ваэль Джабер.

Как подчеркивается в исследовании, занятия спортом оказывают долгосрочный положительный эффект на организм вне зависимости от возраста человека. Более того, у пациентов старше 70 лет высокие показатели физподготовки способствуют даже более интенсивному снижению риска смертности.

Недостаточная кардиореспираторная выносливость оказывает на продолжительность жизни такое же негативное влияние, как сердечно-сосудистые заболевания, курение или диабет, считают медики. 

Сотрудники клиники проанализировали данные более 120 тысяч пациентов, проходивших кардиотестирование на беговой дорожке в период с 1991 по 2014 год. Они разделили участников исследования на пять групп в зависимости от того, в каком состоянии находится их кардиореспираторная система - в отличном, хорошем, выше среднего, ниже среднего или низком.

Выяснилось, что у испытуемых старше 70 лет из «отличной» группы риск смертности был на 30 процентов ниже, чем у пациентов из «хорошей» группы. Примерно такие же результаты показали участники эксперимента, страдающие от гипертонии. Кроме того, врачи проанализировали данные пациентов с несколькими хроническими заболеваниями. Они пришли к выводу, что в целом смертность среди представителей «отличной» группы находится на самом низком уровне.

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