Оккупанты в Херсонской области бегут через Днепр на украденных моторных лодках 16.09.2022, 12:06

Командование РФ отпустило деморализованных солдат на «вольные хлеба».

Российские военные в Херсонской области бегут через Днепр на украденных у местных жителей моторных лодках.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В нем отмечается, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, похищенные в окрестных селах.

«Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате, командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба". Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой», - сказано в сообщении.

В украинской разведке отмечают, что подразделения российских оккупантов, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженных поставок пищи и питьевой воды.

«В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, которое находится недалеко от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что местное население отказывается снабжать оккупантов продовольствием даже под принуждением.

«Сейчас пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, похищенным в ближайших населенных пунктах», - сообщает ГУР МО.

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