Украинская армия ведет бои на подступах к Херсону 4 16.09.2022, 12:25

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Группировка РФ обескровлена в районе Киселевки и Чернобаевки.

Украинские бойцы продолжают осуществлять контрнаступление в Херсонском направлении – сейчас ведутся бои за Киселевку, которая находится в 27 км от Херсона.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

По его словам, ночь на 16 сентября в Херсонской области была неспокойная, в Каховском районе на переправах были взрывы.

«Есть информация о большом количестве объектов врага в самом Херсоне, но мы не можем по ним работать, потому что очень близко к жилью и жителей Херсона используют как «живой щит», - пояснил Соболевский.

Он отметил, что сейчас идут бои за освобождение Киселевки, обеспечение российских войск там затруднено, их запасы там заканчиваются, и если тенденция сохранится, россиянам там будет просто нечем воевать.

«У россиян еще есть логистические возможности, паромные переправы не очень зависят от уровня воды, который поднялся из-за подрыва дамбы Карачуновского водохранилища - у них есть буксиры, которые присоединяют понтонные конструкции и так перевозят технику, на сегодняшний день угрозы масштабного подтопления нет», - резюмировал Юрий Соболевский.

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