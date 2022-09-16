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ВСУ уничтожили еще одно скопление российских войск в Луганской области

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  • 16.09.2022, 12:21
  • 5,588
ВСУ уничтожили еще одно скопление российских войск в Луганской области

Оккупанты массово свозят раненых в больницы Новоайдара.

Украинские защитники уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области. При этом оккупанты свозят раненых в больницы Новоайдара.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

ВСУ атаковали опорный пункт оккупантов в Перевальске, также есть попадание в казарму в Лисичанске.

«В результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках. Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске», - говорится в сообщении.

Российские войска массово свозят раненых из Слобожанского направления в городские больницы Новоайдара. Все медицинские учреждения города перепрофилируют в военные госпитали, в том числе и детскую больницу.

Кроме того, оккупанты выключают мобильный и кабальный интернет в области, но продолжают выпускать пропагандистские ролики о якобы «контролируемой ситуации».

Также оккупационные власти так называемой «ЛНР» продолжают забирать мужчин на войну против Украины.

«Жители городов Луганськой области ежедневно видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов - использование гражданских микроавтобусов с надписью «Продам», которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные», - добавили в ОВА.

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