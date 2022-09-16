ВСУ уничтожили еще одно скопление российских войск в Луганской области

ВСУ уничтожили еще одно скопление российских войск в Луганской области2
- 16.09.2022, 12:21
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Оккупанты массово свозят раненых в больницы Новоайдара.
Украинские защитники уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области. При этом оккупанты свозят раненых в больницы Новоайдара.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
ВСУ атаковали опорный пункт оккупантов в Перевальске, также есть попадание в казарму в Лисичанске.
«В результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках. Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске», - говорится в сообщении.
Российские войска массово свозят раненых из Слобожанского направления в городские больницы Новоайдара. Все медицинские учреждения города перепрофилируют в военные госпитали, в том числе и детскую больницу.
Кроме того, оккупанты выключают мобильный и кабальный интернет в области, но продолжают выпускать пропагандистские ролики о якобы «контролируемой ситуации».
Также оккупационные власти так называемой «ЛНР» продолжают забирать мужчин на войну против Украины.
«Жители городов Луганськой области ежедневно видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов - использование гражданских микроавтобусов с надписью «Продам», которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные», - добавили в ОВА.