Латвия расторгла соглашение с Беларусью о взаимных поездках граждан 2 16.09.2022, 12:24

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Также отменены еще несколько договоренностей.

Сейм Латвии во втором и последнем чтении решил приостановить действие трех двусторонних соглашений с Беларусью. Проект закона рассмотрен в срочном порядке и вступит в силу 10 октября, сообщает «Белсат» со ссылкой на пресс-службу Сейма Латвии.

С 10 октября 2022 года приостанавливается действие латвийско-беларусского соглашения об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, соглашения о взаимной помощи в таможенных делах и соглашения о воздушном сообщении. Сейм Латвии потребовал, чтобы Беларусь прекратила нарушения международного права, которые, как считает Сейм, она допускает в отношении Украины, и полностью компенсировала Украине эти нарушения. Поправки вступят в силу на следующий день после их опубликования.

«24 февраля этого года Россия начала захватническую войну с полномасштабного вторжения в Украину, а российские вооруженные силы также нанесли наступление с территории Беларуси», – напомнил председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс, отвечающий за продвижение соответствующих законопроектов в Сейме.

«Принимая во внимание то, что Беларусь грубо нарушает общие императивные нормы международного права, Комитет по иностранным делам уже заявил, что считает необходимым принять признанные международным правом меры, направленные на пресечение этих нарушений и добиться полной компенсации уже допущенных нарушений», – подчеркнул он.

Рихардс Колс также отметил, что Латвия добросовестно выполнила все свои взаимные обязательства по этим договорам, а также свои международные обязательства и остается сторонницей действий в соответствии с требованиями международного права.

Помимо трех названных соглашений Латвией могут быть отменены либо денонсированы еще девять, пишет «Зеркало». Ранее отраслевые министерства по предложению Комиссии по иностранным делам отобрали 12 документов, оценив 42 двусторонних соглашения между Латвией и Беларусью.

Соглашение между правительствами Латвии и Беларуси об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий было подписано 23 августа 2010 года. Оно было направлено на развитие дружественных добрососедских отношений между странами, содействие развитию контактов между людьми, облегчение возможности получения въездных виз.

В 2020 году вступило в силу соглашение между ЕС и Беларусью об упрощенной выдаче виз. Соглашение предусматривало освобождение от регистрации граждан Латвии, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Латвии, и неграждан Латвии при нахождении на территории Беларуси до 30 дней.

С прекращением действия соглашения будет применяться обычный порядок регистрации, который предусматривает, что нужно зарегистрироваться в течение десяти дней после въезда в Беларусь.

Ранее в Латвии решили приостановить действие договора о сотрудничестве с Беларусью в экономической и научно-технической сферах.

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