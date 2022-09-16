СМИ: В отношениях РФ и Китая произошел «странный и резкий сдвиг» 9 16.09.2022, 12:36

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Охлаждение между странами связано с войной в Украине.

В отношениях Российской Федерации и Китая произошел «странный и резкий сдвиг»: охлаждение между странами произошло из-за войны в Украине и нежелания Пекина увеличивать помощь Москве.

К такому выводу пришли аналитики, оценивая итоги встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.

Эксперты обратили внимание на достаточно сдержанный тон заявлений глав России и Китая по итогам переговоров.

Так, Путин поблагодарил китайскую сторону за «сбалансированную позицию Пекина в украинском кризисе» и заявил, что РФ «понимает озабоченности КНР на этот счет».

Китай и вовсе опубликовал сообщение по итогам встречи, в котором не упоминается война в Украине. Там лишь отмечается, что Пекин готов к решительному взаимодействию с Москвой по вопросам, которые отвечают китайским интересам.

Эксперт по Китаю из Джорджтаунского университета Эван Медейрос указал в комментарии Financial Times на «странный и резкий сдвиг» в российско-китайских отношениях.

Аналитик напомнил, что до этого российский президент на протяжении шести месяцев пытался уговорить Китай принять позицию РФ по Украине.

В свою очередь, бывший американский диплот Крейг Синглтон заявил в беседе с The Wall Street Journal, что отсутствие упоминания Украины в пресс-релизе китайской стороны демонстрирует нежелание Пекина увеличивать поддержку России.

Старший научный сотрудник британского Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис отмечает, что Россия после поражений на поле боя в Харьковской области сталкивается также с неудачей на дипломатическом фронте. По его словам, военный конфликт в Украине имеет достаточное количество нежелательных последствий для китайской стороны.

По мнению экспертов, характер встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде говорит о том, что Китай начинает занимать более критическую позицию в отношении действий Москвы в Украине.

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