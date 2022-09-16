Врач рассказала, как правильно варить суп, чтобы он был полезным 16 16.09.2022, 12:44

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Специалист дала несколько важных рекомендаций.

«Мама с детства заставляет меня каждый день есть суп. Мол, это самое полезное блюдо. Но у меня нет такой возможности, да и особого желания. Так ли суп необходим каждый день? Какой полезнее?», - спросила у aif.by жительница Бреста.

Суп не обязательно есть каждый день, достаточно 2-3 раз в неделю. Объясняет врач-гигиенист Инга Федоткова: «Так сложилось, что в нашей культуре суп - очень популярное блюдо и, скорее всего, каждый в детстве слышал, что его нужно есть обязательно каждый день. Но, например, приверженцы европейского питания с этим не согласны, они считают, что здоровье не пострадает, если суп не есть ежедневно. И действительно - желудок может работать и без «стимуляции» супом».

Что касается того, какой суп полезнее, эксперт называет овощной: «Чем больше разнообразных овощей в нем присутствует и чем более он разноцветный, тем больше пользы принесет. Однако овощи не стоит зажаривать на масле и сале. И их надо закидывать в конце приготовления, начиная с тех, которые варятся дольше.

Полезен и суп-пюре, но только если приготовлен на воде или бульоне с большим количеством овощей. Такой суп будет служить источником витаминов, микро- и макроэлементов. Рыбный суп тоже хороший вариант, однако следует помнить: морская рыба очень жирная, хоть и содержит полезные жиры.

Кроме этого, в рыбе может содержаться свинец, так что рыбный суп надо варить на втором бульоне, как и мясной. Готовить надо так: мясной (рыбный) бульон доведите до кипения, снимите пену и варите еще несколько минут, после весь бульон слейте, мясо (рыбу) залейте чистой водой, а суп варите на втором бульоне».

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