В центре Луганска произошел взрыв в кабинете «генпрокурора» оккупантов

В центре Луганска произошел взрыв в кабинете «генпрокурора» оккупантов13
- 16.09.2022, 12:49
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Есть сведения, что коллаборанту оторвало руку.
В центре оккупированного Луганска раздался взрыв в так называемой «генпрокуратуре ЛНР». Инцидент произошел в кабинете самопровозглашенного «прокурора».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
«Судя по визуальным повреждениям, взрыв произошел в районе кабинета «генпрокурора» Сергея Горенко», - пишет издание «Новости Донбасса».
Местные СМИ предполагают, вероятно, «генпрокурору» оторвало руку. Однако точных данных на этот счет нет.
В настоящее время район вокруг здания оцеплен. Между тем, в соцсетях распространяются ролики с места событий.