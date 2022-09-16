В центре Луганска произошел взрыв в кабинете «генпрокурора» оккупантов 13 16.09.2022, 12:49

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Есть сведения, что коллаборанту оторвало руку.

В центре оккупированного Луганска раздался взрыв в так называемой «генпрокуратуре ЛНР». Инцидент произошел в кабинете самопровозглашенного «прокурора».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

«Судя по визуальным повреждениям, взрыв произошел в районе кабинета «генпрокурора» Сергея Горенко», - пишет издание «Новости Донбасса».

Местные СМИ предполагают, вероятно, «генпрокурору» оторвало руку. Однако точных данных на этот счет нет.

В настоящее время район вокруг здания оцеплен. Между тем, в соцсетях распространяются ролики с места событий.

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