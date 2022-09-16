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Налог на первую квартиру: кому не нужно платить сбор

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  • 16.09.2022, 12:55
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Налог на первую квартиру: кому не нужно платить сбор

Лукашисты ввели налог с этого года.

Белорусам до 15 ноября нужно внести налог за первую квартиру, который ввели с этого года. Zerkalo.io рассказывает, кому надо платить этот сбор, а кому — нет.

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Кому нужно платить сбор, а кому — нет

Налог на первую квартиру нужно платить практически всем, у кого есть в собственности недвижимость.

Исключение сделали для пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. От этого сбора также освобождены инвалиды I и II группы, а также те, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется платить этот налог. От сбора освобождены участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

«Одна квартира и один жилой дом освобождаются от налога на недвижимость в полном размере независимо от регистрации в такой недвижимости трудоспособных граждан, — уточняют налоговики. — В случае, если у перечисленной категории граждан на праве собственности находятся две и более квартиры, или два и более жилых дома, то одна квартира или один жилой дом с наибольшей стоимостью полностью освобождается от налога на недвижимость».

До какого числа надо снести сбор

Налог на недвижимость за 2022 год начисляют в два этапа. До 15 ноября этого года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

За 2023 год налог надо будет полностью уплатить до 15 ноября 2024 года, то есть авансовые платежи в последующем не будут предусмотрены.

Напомним, с 1 июня в Беларуси ввели единую форму извещения об уплате некоторых налогов. Физлица будут получать единую платежку на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. При этом в единой форме извещения будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека. Речь в том числе про все автомобили, квартиры, земельные участки конкретного человека.

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