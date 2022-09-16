Си Цзиньпин демонстративно откзался от ужина с Путиным

Си Цзиньпин демонстративно откзался от ужина с Путиным2
- 16.09.2022, 13:11
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Китайская делегация на саммите в Самарканде сослалась на COVID-19.
Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидерами других государств в ходе саммита по региональной безопасности в Самарканде, сообщает Reuters.
Китайского лидера не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда главы государств, включая Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.
Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.
15 сентября диктатор Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.