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Си Цзиньпин демонстративно откзался от ужина с Путиным

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  • 16.09.2022, 13:11
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Си Цзиньпин демонстративно откзался от ужина с Путиным
Си Цзиньпин

Китайская делегация на саммите в Самарканде сослалась на COVID-19.

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидерами других государств в ходе саммита по региональной безопасности в Самарканде, сообщает Reuters.

Китайского лидера не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда главы государств, включая Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

15 сентября диктатор Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.

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