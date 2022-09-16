Белоруски провели необычную фотосессию на высотке 2 16.09.2022, 13:29

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Им удалось попасть на неогороженную лоджию здания.

Кадрами опасной фотосессии на многоэтажке в столичном микрорайоне Новая Боровая поделился телеграм-канал .

Судя по опубликованным снимкам, две девушки через панорамное окно выбрались на неогороженную лоджию высотки и устроились на пледе. Одна из них смело перемещается по «козырьку» и фотографируется на обрыве.

«Экстремалка в Новой Боровой. У меня чуть сердце не встало. Не делайте так, фотки в инсту того не стоят!» — делится эмоциями блогер, с которым сложно не согласиться.

Судя по тому, что информации о фотосессии нет в утренних сводках экстренных служб, все закончилось без происшествий.

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